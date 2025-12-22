〈昼は秋葉原で「17歳のメイド」、夜は六本木で…“伝説のAV女優”を追いかけて業界入りした元黒ギャルが語る“壮絶な二重生活”〉から続く

黒ギャルから秋葉原のメイドを経てAV業界に飛び込んだかさいあみさん。デビュー後に彼女を待っていたのは、「自分は売れる女優ではない」という早々の気づきだった。

【画像】かさいあみさんと息子とのツーショット写真がこちら

熾烈な競争社会を「何でも屋」として10年間サバイブした彼女が見つけた、仕事への向き合い方、そして、引退を決意した“本当の理由”を聞く。

◆◆◆

やっぱり「怖い世界」というイメージはありました

――前回は、黒ギャルだった福岡時代から秋葉原のメイドになり、憧れのAV女優・紅音ほたるさんを追いかけて業界へ飛び込むまでのお話を伺いました。実際にデビューしてみて、いかがでしたか？

かさいあみ（以下、かさい） 正直、最初は緊張しましたよ。やっぱり「怖い世界」というイメージはありましたから。実際、現場に入ってみると、メイク室で泣いていた女の子の話を聞くこともありました。半分くらいは、本心から望んで来ているわけじゃない子だったのが現実だったと思います。

でも、私自身は少し感覚が違っていて。



かさいあみさん

――感覚が違うといいますと？

かさい まず、撮影現場が拍子抜けするくらい「仕事」だったんですよね。男優さんもスタッフさんも、みんなテキパキ動いていて。私の裸を見ても、誰もいやらしい目で見てこない。「この子を抱いてやろう」みたいな邪念がなくて、全員で「今日この作品を作り上げるぞ！」と、職人集団みたいな熱量を持っていて。

だから、「あ、ここはクリエイティブな現場なんだ」って思えて、すごく居心地が良かった。真面目にエロを作っている大人たちって、ちょっと変わった人が多いんですけど、私はそういう人たちのことが大好きになっちゃったんですよね。

ある“売れっ子芸人”からのアドバイス

――毎年数多くの新人がデビューする、競争が激しい世界でもあると思います。売上が悪ければ続けられるわけではないなか、10年間現役を続けられた秘訣はあるのでしょうか。

かさい 始めて2〜3年で気づいちゃったんですよ。「あ、私、売れる女優じゃないな」って（笑）。

やっぱり、とてつもなく可愛い子が次から次へと入ってくるんです。最初は事務所に「売ってください」って丸投げしていたんですけど、ポテンシャルだけで勝てる世界じゃない。その中で自分の「売り」は何だろうって考えました。

それでもなかなか答えは出ず、その頃、よく飲みに連れて行ってもらっていた芸人の河本（準一）さんに相談したんです。「どうやったら売れますか？」って聞いたら、「天才はすぐに売れるけど、凡人はまず『辞めないこと』が大事だ」って言われたんです。

――「辞めないこと」ですか。

かさい そうです。「大体のやつは5年で辞めていく。でも、そこを耐えてもう1年いたら、6年目にチャンスが来るかもしれない。いつの間にか『ずっといるな、こいつ』っていう存在になれば、母数が増えてチャンスも回ってくる」って。

その言葉がすごく腑に落ちて。「じゃあ私は石の上にも10年、とにかく居座り続けてやろう」と決めました。

そこからはもう、「何でもやります！」の精神です。「無料でもいいから出させてください」「体張ります」ってあちこちに言いふらして、人がやりたがらないような仕事も全部引き受ける。自分で「隙間産業」って呼んでましたけど、そうやって泥臭く仕事を取りにいきました。

異常に人が集まる“変な女優”になっていき…

――そうした「何でもやる」姿勢の中で、かさいさんの大きな武器になったのが「オタク」というキャラクターでしたね。

かさい そうなんです。最初は隠していたんですけど、途中から「もういいや、出しちゃえ」と思って。自分がオタクであることを公言して、作品が発売されるタイミングでのイベントもそっちに寄せていったんです。

そうしたら、集まってくるファンの層がガラッと変わりました。もちろんAVのファンの方もいるんですけど、「アニメが好き」「同人誌が好き」っていうオタク仲間たちが集まってくるようになって。

――それによる変化はあるのでしょうか？

かさい 変化、とは違うかもしれませんが、私のイベントに来てくれる人たちのなかには、私のAVを一回も見たことないのにDVDを買って帰る人が多いんです（笑）。「見ないけど、買う。だってお布施だから」みたいな。

握手会の列でも、「あみちゃん、今期のアニメ何見てる？」「あれが良かったよ」って、ただのアニメ談義をしに来るんです。私、業界では決して「清純派」でもないし、アダルトアワードを受賞するような王道の売れっ子でもなかった。でも、イベントだけは異常に人が集まる“変な女優”になっていきました。

――王道ではなかったけれど、ある種のコミュニティが出来上がって、熱烈に応援されていたと。

かさい 完全にそうですね。私のことを本気で恋愛対象として見ている「ガチ恋」のファンなんて一人もいなくて、みんな「親戚」とか「友達」みたいな距離感（笑）。

私がSNSで「#かさいあみ最高Fooo!!」ってタグを作って、「つぶやいてくれたら全員に『いいね』しに行くよ！」ってやったら、みんな律儀にやってくれるし。ライブイベントをやれば、なぜかみんなちゃんとペンライトを持ってきて、オタ芸を打って盛り上げてくれますし。

――正統派として売れたわけではないけれど、つながりの深いファンから愛された。順風満帆な女優人生にも思えますが、それでも引退を決意されたんですね。

引退発表直後に発覚した“妊娠”…周囲からのまさかの反応とは

かさい 業界に入って私が一番叶えたかったことって何だろうって振り返ったら、「（紅音）ほたるちゃんの名前を伝えていくこと」と「居場所を作ること」だったんです。

ほたるちゃんの名前もだいぶ業界に浸透したし、私自身の名前も覚えてもらえた。何より、オタクとしての自分をさらけ出して、そういったものも全部受け入れてくれる仲間や居場所（ファン達）がたくさんできた。

10年という区切りも見えていて、「もう、やりきったかな」と思ったタイミングに引退を決意しました。

そうやって引退を発表した直後ですよ、妊娠が発覚したのは。

――まさに運命的なタイミングですね。

かさい 本当に。「来年の何月に卒業します」って発表した直後に妊娠が発覚しました。

今まで現場を飛ばしたこともないし、骨折しても這いつくばってイベントに出ていた私が、イベントを中止したりしたもんだから、ファンの間では「あみちゃん、もしかして難病なんじゃないか？」「俺たちにできることは何だ、クラウドファンディングしよう！」って変な噂が広まっちゃって（笑）。実際はつわりで体調を崩していたんです。

――どのタイミングで妊娠のことを発表したんですか？

かさい 最初は発表するかどうかも迷いました。でも、監督やメーカーの人に相談したら、「かさいの場合はガチ恋がいないから大丈夫だろ。言っても誰も悲しまないよ」って言われて（笑）。「確かに！」と思って発表したら、思いのほか多くの人に祝ってもらえました。

ただ、ネットの一部ではひどい言われようもしましたよ。「誰の子かわからないだろ」とか、「最後にした男優がパパだろうね」とか。

いろんなところで勝手なことを書かれて…

――それはひどいというか……。

かさい まあ、私がハードなジャンルの作品にもたくさん出ていたから、ファンタジーと現実の区別がつかない人たちが面白がって書いたんでしょうけどね。いろんなところで勝手なことを書かれて。

でも、私にはファンの人がいますから。

――では、10年間の活動に後悔はありませんか？

かさい 全くないですね。むしろ、これからも一生この業界にくっついていこうと思っているくらいです（笑）。

「かさいあみ」という名前があったから、大好きなBLに関わる仕事もできた。もし私がただのオタクのままだったら、出会えなかった世界をたくさん知れました。泥臭くても、売れなくても、10年間「辞めずに」居座り続けたからこそ、今の私がある。そして、その経験を今、悩んでいる現役の女優さんたちを助ける活動にもつなげているんです。

――次回は、「妊娠」が発覚した時の、さらに踏み込んだお話を聞かせてください。パートナーとの関係や、シングルマザーとしての決断について。

かさい はい。そこはもう、ドロドロしてますけど（笑）、全部話しますよ。

〈運動会で息子だけ「地面に這いつくばって…」自閉症と診断された日、元AV女優の母が自分を責めて辿り着いた“親としての答え”〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）