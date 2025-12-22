〈運動会で息子だけ「地面に這いつくばって…」自閉症と診断された日、元AV女優の母が自分を責めて辿り着いた“親としての答え”〉から続く

AV女優を引退して数年。しかし、かさいあみは今も業界の最前線に立ち続けている。ただし、その役割は「演者」から「守護者」へと変わった。

SNSのメッセージには、現役女優や行き場を失った女性たちからの悲痛な叫びが日々届く。「未払いで困っている」「無修正動画が流出した」「AIで勝手に自分の顔を使われた」――。いったいアダルト業界で何が起こっているのか。

◆◆◆

寄せられる“ヤバい内容”の相談

――現在は女優業を引退されているかさいさんですが、現役の女優さんたちからの相談が絶えないそうですね。

かさいあみ（以下、かさい） そうなんです。笑い事ではないんですけど、もう「駆け込み寺」状態ですよ（笑）。

引退してから、SNSで「困っている子がいたら話聞くよ」って発信し始めたのがきっかけなんですけど、本当にいろんな相談が来ます。「未払いで困っています」だったり、「デビューする前に風俗で働いて、整形して綺麗になってからデビューしようと言われている」だったり、「無修正で勝手に売られているんですけど、どうしたらいいですか」だったり……。女優だけじゃなく、「16歳なんですけど、撮られた写真が販売されていて困っている」とかもあります。相談内容は本当にさまざまですね。



かさいあみさんの元に寄せられた連絡

本来なら事務所や公的機関が対応すべきなんですけど、声を上げられない子も多いし、裁判を起こすにしたってお金も時間も必要じゃないですか。だから、「まずはあみさんに聞いてみよう」って、私のところに流れてくるんです。

――無償でやっていると伺いました。なぜそこまで？

「日本の女優のデータを10人分提供してほしい」

かさい 「なんでそんなことやっているの？」とはよく言われます（笑）。私自身がこの業界に育ててもらったし、落ち込んでいた時に助けてもらった恩があるからというのが理由の一つでしょうか。

誰かが間に入らないと、本当に潰れてしまう子がいるんです。だから、私が理事を務めている「映像実演者協議会」の弁護士につないだり、現役のときに立ち上げた「フリー女優連盟」というコミュニティで、事務所に属さない子たちが情報を共有できる場所を運営したり。苦しんでいる女の子を放っておけないじゃないですか。

――苦しむ女の子を救うという意味では「AV新法」の存在が頭に浮かびました。施行から3年が経ちましたが、現場の状況は変わりましたか？

かさい 正直、課題は山積みです。法律ができたことで業界に属している女性が守られるケースは増えましたが、一方で地下化の問題が深刻化している側面はありますよね。

――地下化といいますと？

かさい もともと懸念されていたように、海外売春や無修正ライブチャットへの勧誘が横行したり、個人間での撮影を流出させられたりですね。摘発自体は増えていますが、現場の実情に即した改正がもっと必要だと感じています（*1）。

*1 映像実演者協議会にアドバイスや提言を行う第三者組織「実演者地位向上委員会」委員で、京都大学教授の刑法学者郄山佳奈子氏は、「AV新法下では出演決定から収入を得るまで最低でも約半年を要するため、経済的に困窮した人が即金性を求めて『地下』へ誘導されることは予見された問題だった」と指摘する。 その上で、「日本国内から視聴可能な場合、理論上は海外サイトであっても日本の法律を適用できるが、サーバーや証拠が海外にある場合、捜査や訴追のハードルが格段に上がるのが実情だ」と解説する。

――さらに最近は、AI技術による新たな問題も起きているそうですね。

かさい はい。この間、中国の業者から連絡が来たんですよ。「15億円かけてリアルなAI生成ポルノを作れるアプリを開発している。顔の学習データとして、日本の女優のデータを10人分提供してほしい」って。

――データ提供ですか。

かさい 「1人につき10万円払うから」って言われました。値段の問題ではないですが、安すぎますよね（笑）。

しかも、「このデータを使えば、本人が出演しなくても無限にAVが作れる。売り上げの何％かは還元するから、君たちは寝てても儲かるよ」みたいな理屈で。

もちろん、私は断固拒否しました。

将来の可能性としての“子バレ”

かさい でも、私が断っても、他の誰かがデータを売ってしまうかもしれない。あるいは、既に出ている作品から勝手に学習されてしまうかもしれない。そのまま私な様で私では無い私が、無修正で作品が出てしまう。肖像権や人権が根底から無視される未来がすぐそこまで来ているんです。（*2）。

*2 AIによる権利侵害について上述の郄山氏は、「本人が意図しない作品が無制限に生成される点から『パブリシティ権』や人格権の侵害にあたる」と警告する。 また、海外業者への法的措置については、「過去に日本のアニメ作品の著作権侵害で勝訴した事例はあるものの、原則として相手国の裁判所で争う必要がある。莫大な費用と組織力が必要となり、個人が戦うのは現実的に極めて困難だ」と語った。

――そうした脅威に対抗するために、具体的なアクションは起こしているんですか？

かさい 直接的に関係はないものの、今年の8月に、男優の向理来くん、森林原人さん、そして元女優の上原亜衣ちゃんと4人で会社を作りました。具体的な事業はまだ言えないのですが、アダルト関連の事業で、出演者が苦しむことのない業界にしていきたいと考えています。

――お子さんが、お母さんがアダルト関連の仕事をしていたこと、し続けていることに気づく日が来るかもしれません。

かさい そのときにはしっかり説明すると思います。彼がどう受け止めるかですね。シングルマザーでも、元AV女優でも、自閉症の子の親でも、楽しく生きていけるんだよって、背中で見せられたらいいですね。少なくとも「死ねー！」と思われないように育てていくつもりです（笑）。

（「文春オンライン」編集部）