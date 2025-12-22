Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

22Æü¸áÁ°¡¢H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤¬¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½àÅ·Äº±ÒÀ±¤òµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤Ç¤­¤ºÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

22Æü¸áÁ°10»þ51Ê¬¤¹¤®¡¢H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ï¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÂè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Àµ¾ï¤ËÇ³¾Æ¤»¤ºÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯Ää»ß¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿½àÅ·Äº±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤­5¹æµ¡¡×¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤Ç¤­¤º¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

JAXAÂÇ¤Á¾å¤²¼Â»ÜÀÕÇ¤¼Ô¡¦²¬ÅÄ¶©»ËÍý»ö
¡Ö²æ¡¹¤¬¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤Î¸¶°øµæÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤­¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤½¤³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¦¤¨¤Çº£¸å¡¢¿®ÍêÀ­¤Î¹â¤¤¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×

8¹æµ¡¤ÏÅö½é¡¢º£·î7Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡´ï¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç17Æü¤Ë±ä´ü¡£¤µ¤é¤Ë17Æü¤ÏÃÏ¾åÀßÈ÷¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¼Í¤ª¤è¤½17ÉÃÁ°¤Ç¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£