¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹âµé³°¼Ö¡¦¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®!!!¡×¹âµé³°¼Ö¡¦¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë·è¤á¤¿¹õÌÚ¥á¥¤¥µ
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤«¤â¤·½Ð¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼ÖÆâ¤Ç¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤¤¿°¦¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÌÚ¡¢¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¥â¡¼¥¿¡¼¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBentley Convoy in Tokyo¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ä¶¹âµé³°¼Ö¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤Î³¹¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁ°¤òÂåÉ½¤¹¤ë1928Ç¯·¿¡Ö4 1/2 Litre Blower¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè»ÍÀ¤Âå ¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë GTC ¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë GT ¥¢¥º¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼ ¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬ EWB ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¡¢¥Ù¥ó¥Æ¥¤¥¬ S ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤È¼Ì¤ë¹õÌÚ¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®!!!»÷¹ç¤¤¤¹¤®!!¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤©¡¼¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¡Á¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¡¤«¤Ã¤±¤§¡Á¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
