¤¿¤±¤·¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¥³¥ó¥Ó¤òµÈËÜ¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬ÂçÀä»¿¡Ö·ù¤¤¤Ê²¶¤¬¸À¤¦¤ó¤À¤«¤é¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥ß¥¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿21ÁÈ¤¬ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ÇA¡¢B¡¢C¤Î3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢4Ê¬´Ö¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç·ãÆÍ¡£C¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥ß¥¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£A¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¾¡¤Ã¤¿20À¤µª¡¢B¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¾¡¤Ã¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Î3ÁÈ¤ÇºÇ½ª·èÀï¡£·Ý¿Í¿³ººÉ¼5É¼Ãæ¡¢2É¼»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥¤Ï¹âÂ®¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¡¢¾ìÆâ¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£3É¼½¸¤á¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤¬·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç½é·è¾¡Àï¿Ê½Ð¡£7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Î¥ß¥¤Ï²¿²ó¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¡Ì¡ºÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¡ºÍ°Ê³°¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Ø¤Î¾Î¤¨Êý¡¢Í¾·×¤Ê»ö¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±öÇß¡¢Á´¤Æ¤¬ËÜÊª¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤À¤è¡£¥ß¥¤ÏµÈËÜ¤ÎÊõ¤À¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥ß¥·ù¤¤¤Ê²¶¤¬¸À¤¦¤ó¤À¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡ÖÀµÄ¾º£¤Þ¤Ç¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿ÄÌ¤ê¤¦¤ë¤µ¤¤¤À¤±¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬ºòÆü¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï¤Þ¤¸¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤·ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÌ¡ºÍ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥¶¥³¥·¤Î¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤¿¥ß¥ÚåÀ¸¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¿¤À¤ÎÇËÎö²»¤Ë¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Æ¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥¶¥³¥·¤ò¹¥¤¤¹¤®¤ëÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤è¤¯¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«wwwwww¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¥¤Ï·»Äï¥³¥ó¥Ó¤Ç·»¤ÎÚåÀ¸¡Ê39¡Ë¡¢Äï¤Î°¡À¸¡Ê37¡Ë¤Î2¿Í¤Ç2012Ç¯4·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£M¡Ý1¤Ï17Ç¯¡¢18Ç¯¤Î2ÅÙ¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¥ß¥¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHE MANZAI 2022¡×¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤«¤é¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£