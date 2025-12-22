£Ë£Á£Ò£Á¤ÎÃÎ±Ñ¡¡30ÂåÆÍÆþ¤Ç¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊËÜ²»¡ÖÇ§¤á¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡×20Âå¤È¤ÎÊÑ²½¤â¸ì¤ë¡Ö¼ºÇÔ¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×À³Ê
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ë£Á£Ò£Á¤ÎÃÎ±Ñ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖÃÎ±Ñ¥«¥ì¥ó¥À¡¼£²£°£²£¶¡×¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£µ¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¡×¤È¤¤¤¦µ×¡¹¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢£³£°Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿§µ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¿·¤·¤¤ÃÎ±Ñ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î£±ºý¡£¼«¿È¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö£±£°£°ÅÀËþÅÀÃæ£¹£¹ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¾Çò¤Ï»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤¿°ìºî¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£³£°Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À£³£°Âå¤Î¼«Ê¬¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç§¤á¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤â¸ý¤Ë¤·¶ì¾Ð¤¤¡££²£°Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤¿¡£·ë¹½¸·¤·¤¯¤Æ¡¢´°àú¼çµÁ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡Ö£³£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´°àú¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¸·¤·¤¯¤»¤º¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤é³Ú¤·¤¯Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æñ¤·¤¤¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿ÃÎ±Ñ¤Ïº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÈôæÆ¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¡ØÈô¡Ù¡×¤È²óÅú¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¤È¤Æ¤âÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤¬¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö£±¥«·î¤Ë£±²ó¤Ï¤«¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¶õ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´®Ç½¤ÊÆüËÜ¸ìÎÏ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£