さくら型哨戒艦、何が画期的？

2025年11月13日、海上自衛隊の「さくら」と「たちばな」の2隻が同時に進水しました。両艦は海上自衛隊で初となる「哨戒艦」で、その就役は2027年の見込みです。なお今回進水した2隻を含め、今後、継続して同型艦が12隻建造される予定です。

【全貌を徹底解説！】海自の新艦種 哨戒艦2隻の「同時進水式」動画で見る

さくら型哨戒艦の基準排水量は1900トン、旧日本海軍でいうと吹雪型駆逐艦と同程度で、サイズはやや小さくまとめられています。そのさくら型で注目されるのは、1隻あたり90億円という建造費の安さ。性能の割に低価格であると評価される、もがみ型護衛艦でも1隻あたり約500億円なので、「驚きの低価格」といえるでしょう。

さらにすごいのが、艦の運航に必要な乗員数を、わずか30名に抑えた点です。海自の艦艇は省力化が進んでいるのが特徴ですが、それでも、もがみ型は90名での運用が前提です。そのため、数字のインパクトはかなり大きいです。

なぜ、さくら型哨戒艦はそこまで省人化できたのでしょうか。理由のひとつに挙げられるのが、対艦ミサイルや対空ミサイルなどを積まず、日本周辺海域での警戒監視や情報収集に特化した構造・装備にしたからです。ゆえに固定武装は30mm機関砲のみと貧弱ですが、艦尾にはヘリパッドを備え、垂直離着陸（VTOL）型の無人航空機システム「V-BAT」を常備する予定です。

課題が似ているイタリアの事例

さくら型は、OPV（Offshore Patrol Vessel：沿岸哨戒艦）という艦種で、これまで護衛艦が担っていた平時の哨戒活動を代替して、護衛艦が本来の高強度任務に集中できる環境を作るための切り札として期待されています。



海上自衛隊の練習艦「しまかぜ」と共同訓練を実施するイギリス海軍の哨戒艦「タイン」（画像：海上自衛隊）。



ただ、哨戒艦は日本／海上自衛隊では初めての艦種ですが、世界を見渡すとすでに同様のOPVは各国に存在します。

典型的なのはイタリアです。地中海で最も広い排他的経済水域（EEZ）を有する同国は、国土の北側以外はすべて海洋に面しています。そして現在は、従来の海洋権益の保護に加えて、外洋離島海域でのアフリカからの不法難民船の増加や、南ヨーロッパのハブとなるパイプラインや海底ケーブルの保護など、性質が異なる安全保障上の課題を各海域で抱えています。

これを解決するため、イタリア海軍はPPXと呼ばれる新世代OPVの建造を決定し、最初の艦が2027年に導入される予定です。PPXの排水量は2400トンで、サイズはさくら型とほぼ同等。固定兵装こそ76mm単装速射砲を搭載するため、さくら型より強力ですが、省人化はさらに進んでおり、乗員70名で運航可能です。

イタリア海軍は現在、軽フリゲートに近い6000トン級のパオロ・タオン・ディ・レヴェル級哨戒艦も4隻運用しており、さらに2隻が建造中です。このレヴェル級とPPXがハイ・ローミックスを構成して、一定の高強度任務に耐える哨戒体制を確立し、海軍の主力艦艇に負担が及ばない仕組みを作ろうとしています。

自衛隊に哨戒艦が不可欠なワケ

一方、本格的な軍艦の取得が難しい中小国の海軍でもOPVは注目を集めています。低コストで乗員数が少なく、長期の洋上哨戒を前提とした性能が、彼らのニーズとマッチしているのです。また、一定水準の港湾であれば整備可能で、技術移転のハードルが低く、国内建造しやすいのもOPVの魅力です。



海上自衛隊の練習艦「しまかぜ」（右奥）と共同訓練を実施するメキシコ海軍の哨戒艦「ハリスコ」（画像：海上自衛隊）。



とはいえ、OPVは単に「安価な軍艦」だから人気なのではありません。海洋を巡る国際環境が大きく変化しつつある昨今、平時の海洋権益保護任務は複雑化、多様化していて、従来の軍艦では対応が難しく、ローテーションの効率も良くありません。軍艦が必要だけど、軍艦が苦手としている任務を引き受けるのがOPVなのです。

日本の事情に当てはめるなら、海上保安庁の巡視船を充てる考えもあります。しかし、高強度任務に発展する可能性がある海域では海保にとって荷が重いですし、その海域の重要性という判断において、相手国の誤解を招き、返って不測の事態を誘発する可能性もあります。

そこで情報収集と長期哨戒任務に特化したさくら型のようなOPVが展開することで、海上自衛隊のプレゼンスを明確に示すと同時に、軽武装であることで、現場での不測の事態から武力衝突に発展する危険性を抑えられるのです。

OPVとは、情報収集と長期哨戒任務を通じて、積極的に平和を守りに行くための軍艦であると評価できます。そのため、さくら型は軽武装ではあるものの、じつはその性能とは裏腹に、日本にとって判断の難しい「グレーゾーン」に投入される可能性が高い船だとも言えるでしょう。

ある意味で、防衛省・海上自衛隊が期待を寄せる自衛艦だと言えるかもしれません。

※一部修正しました（12/22午後5時55分）。