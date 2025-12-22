天海祐希＆今田美桜、おみくじの結果に大盛り上がり！“意外な共通点”も「早めにつまんじゃう」

キリンビール株式会社は、天海祐希と今田美桜が出演する「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」の新TVCM「ハレの日、晴れ風。」年始篇を2026年1月1日より全国で順次放映開始する。また、放映に先立ち、新TVCM30秒Ver.と新WEBCM60秒Ver.を12月22日よりYouTubeにて公開する。

【写真】CM内の別カットも公開

今回の新TVCMでは、一年の始まりにふさわしい、明るく晴れやかな“ハレの日”にフォーカス。天海と今田は、初詣のあとに居酒屋で「晴れ風」を楽しみながら、神社で引いたおみくじの結果をお互いに発表。結果を見て顔を見合わせ、思わず大笑いしてしまうなど、自然体で息の合ったやりとりを見せている。終始明るく前向きな空気に包まれた二人の姿から、新しい一年のスタートを晴れやかに迎える“ハレの日”が感じられるCMとなっている。

WEBで限定公開の60秒Ver.では、初詣や初漁、仕事始めといった年始ならではの行事に加え、結婚式や散髪など、人々が新たな“始まりを迎える瞬間に寄り添うハレの日”に着目。新たなスタートとなる“ハレの日”と新年のスタートを重ね合わせ、笑顔や活気に満ちた人々の姿を描いた、晴れやかで明るい映像に仕上がった。

インタビューでは、「撮影を忘れるぐらい話し込んだ」と振り返った天海と今田。“ハレの日”の捉え方については、天海が「外から与えられるものではなく、自分の心の持ちようでつくれるもの」と語り、今田も「『晴れ風』を飲むと、今日いい日だったなって締めくくれる」と共感の姿勢を見せた。

年末年始の過ごし方の話題では、「おせちを早めにつまんじゃう」と明かした今田の“フライングおせち”エピソードに、「私も31日に開けるよ」と天海が共感し、意外な共通点に盛り上がる一幕も。年末年始にみんなで乾杯する瞬間を動画に収めるのが“定番”という二人は、「そこにはもちろん『晴れ風』（がある）」と声を揃えた。

2026年に吹かせたい“風”についての質問では、天海が「美桜ちゃんにはこのまま突き進んでほしい」とエールを送り、今田は「『晴れ風』と一緒に駆け抜けたい」と笑顔で返答。一年の始まりに「晴れ風」を手に取りたくなる、前向きで温かな空気に包まれたインタビューとなった。