俳優の竹内涼真がInstagramを更新し、Netflixシリーズ『10DANCE』のオフショットを公開した。

参考：竹内涼真＆町田啓太、『10DANCE』オフショット公開 「彼を信じ切った先に」「ありがとう」

投稿には、夜の街角で土居志央梨と並んで立つ写真とともに「Latin dance partner」「俺よりご飯を食べます かっこいい。ありがとう」と綴られている。クラシックカーの前でポーズを決めたり、街灯のオレンジ色に染まる横顔を見せたりと、ラフさと絵になる雰囲気が同居している。

さらに、広いダンスホールでのシーン写真も公開。シャンデリアが輝く会場で踊る人々が写っており、コメント欄では土居が「踊ってたらお腹すくんだよね」と返信している。

その後、土居もInstagramを更新し、舞台裏の写真を投稿。イヤリングを着けてもらっている場面などを公開し、「イヤリングを着けてくれているのはスタイリスト古館さん 全てのスタイリングが最高でした」とスタイリングへの感謝を記した。

投稿ではさらに、「涼真くんはみんなの写真をたくさん撮ってくれました とてもかっこよく。ありがとう」とも綴っており、撮影現場での竹内の姿を振り返っている。（文＝リアルサウンド編集部）