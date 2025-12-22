香りと迫力に感動した渋谷の「天然きのこの鍋」　大怪我から復活したライターの2025年ベスト10

ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・池田一郎によるザ・ベストグルメの紹介です。

10．『麦といっぽ』つけカレーうどん1000円

武蔵野うどんと10種のスパイスが交錯。スパイシーだけどフルーティ。

『武蔵野うどん 麦といっぽ』つけカレーうどん 1000円 スパイシーさの中にフルーティな甘さもあるオリジナルのカレーが旨い。あつもりのうどんとよく絡む

『麦といっぽ』＠中板橋

［店名］『武蔵野うどん麦といっぽ』

［住所］東京都板橋区弥生町2-3SPビル1階

［電話］03-6909-3150

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）※土・日・祝は10時〜、18時〜22時（21時LO）※土・日・祝は17時〜

［休日］火・木の夜

［交通］東武東上線中板橋駅南口から徒歩10分

9．『チャイナルーム（グランドハイアット東京）』飲茶オーダーブッフェ オールユーキャンテイスト“タッチオブハート”6600円〜（サ別）

選べる24種の飲茶や麻婆豆腐、北京ダックなど繊細で軽やかな味わい。

『グランドハイアット東京・チャイナルーム』ほうれん草と干し貝柱入りエビ蒸し餃子、海老と黄ニラの湯葉包み蒸しなど、蒸籠で熱々が提供される蒸物が美味

『チャイナルーム（グランドハイアット東京）』＠六本木

［店名］『グランドハイアット東京・チャイナルーム』

［住所］東京都港区六本木6-10-3グランドハイアット東京6階

［電話］03-4333-8785

［営業時間］11時半〜14時半※土・日・祝は〜15時

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線ほか六本木駅1C出口から徒歩3分

8．『龍一吟（ロンーギン）』台鉄ポークリブ弁当1000円

台湾鉄道の弁当を再現。サクッと揚がったポークリブと魯肉飯が好相性。

『龍ー吟（ロンーギン）』台鉄ポークリブ弁当 1000円 ピカピカの容器も台湾製。骨付き肩ロースは外はサクサク、中はジューシーだ。食事にもつまみにも！

『龍一吟（ロンーギン）』＠鶯谷

［店名］『龍ー吟（ロンーギン）』

［住所］東京都台東区根岸3-6-5根岸ビル1階

［電話］03-5808-9775

［営業時間］11時半〜14時、17時〜22時（21時半LO）

［休日］月

［交通］JR山手線鶯谷駅北口から徒歩4分

7．『ビールスタンドミナト』一度つぎ（ビール）800円

スイングカランから注がれる「一度つぎ」で飲む黒ラベルは、快感っ！

『ビールスタンドミナト』（左から）ミルコ 550円、一度つぎ 800円、三度つぎ 800円 「一度つぎ」以外により優しいビールの甘みが感じられる「三度つぎ」、クリーミーな泡自体を味わえる「ミルコ」、一度つぎの泡をクリーミーにした「OFUNAつぎ」など、注ぎ方は全8種類

『ビールスタンドミナト』＠大船

［店名］『ビールスタンドミナト』

［住所］神奈川県鎌倉市大船1-8-3天正ビル1階

［電話］0467-39-5989

［営業時間］17時〜21時半 ※土・日・祝は13時〜

［休日］不定休（月が多い）

［交通］JR東海道線ほか大船駅東口から徒歩3分

6．『昇龍』五目揚げそば1000円

キクラゲやイカ、エビらがのるうま煮と最初の麺のパリッと具合が好み。

『昇龍』五目揚げそば 1000円

『昇龍』＠上野

［店名］『昇龍』

［住所］東京都台東区上野6-10-14

［電話］03-3831-0883

［営業時間］11時20分〜20時20分※金・土は〜20時50分、日・祝は〜19時15分

［休日］月

［交通］JR山手線ほか上野駅不忍口から徒歩4分

5．『九段下 寿司政』梅ちらし4400円

赤酢のシャリに仕事をしたネタ。小肌やシャコもいいが椎茸が感銘もの。

『九段下 寿司政』ちらし 梅 3850円（昼） 伝統の味が集約したちらしは彩りも美しい。お土産も可

『九段下 寿司政』＠九段下

［店名］『九段下 寿司政』

［住所］東京都千代田区九段南1-4-4

［電話］03-3261-0621

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、17時半〜23時（22時LO）、土・日・祝の夜は17時〜21時（20時LO）

［休日］無休（お正月とお盆は休）

［交通］地下鉄半蔵門線ほか九段下駅6番出口から徒歩1分

4．『月島もんじゃ くうや』ペスカトーレリゾットもんじゃ2080円

米と魚介と特製トマトソースで焼くもんじゃは人気もんじゃ屋の新境地。

『月島もんじゃ くうや 東京駅』（手前）明太子もちもんじゃ 1750円（モッツァレラチーズトッピング 380円） （奥）ペスカトーレリゾットもんじゃ 2080円（トマトトッピング 280円） たっぷりのった海鮮素材には自信アリ。“ペスカトーレ”にはアサリ、タコ、イカ、2種類のエビが

『月島もんじゃ くうや』＠東京駅

［店名］『月島もんじゃ くうや』

［住所］グランスタ八重洲地下1階

［電話］03-5962-9908

［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］無休

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

3．『ザ・テラス（ウェスティンホテル東京）』ストロベリーデザートブッフェ6500円（平日限定）

一品一品の完成度と繊細さが感動で飽きない。セイボリーも充実してる！

『ウェスティンホテル東京・インターナショナルレストラン ザ・テラス』デザート一つひとつに見惚れてしまうような世界観があり、一口ひと口に感動がある。クレープもムースもソースもすべて手作り

『ザ・テラス（ウェスティンホテル東京）』＠恵比寿

［店名］『ウェスティンホテル東京・インターナショナルレストラン ザ・テラス』

［住所］東京都目黒区三田1-4-1ウェスティンホテル東京1階

［電話］03-5423-7778

［営業時間］15時〜17時（16時半LO・平日限定）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅東口からスカイウォークで徒歩7分

2．『NARUTO』モヤシそば850円

奥行きのあるスープに中細麺、モヤシ、熱々の餡が程よく絡む。うめえ。

『NARUTO（ナルト）』モヤシソバ 850円 餡の加減と麺のバランスも抜群だ

『NARUTO』＠宮ノ前

［店名］『NARUTO』

［住所］東京都荒川区東尾久8-44-11

［電話］なし

［営業時間］11時半〜14時LO、17時半〜20時LO（夜は金のみ）

［休日］月・木

［交通］都電荒川線宮ノ前駅から徒歩2分

1．『umebachee！』天然きのこの鍋6000円（注文は2人前〜）

妙高のハンターから届くその時々の天然きのこは香りも迫力も感動もの。

『umebachee！（ウメバチ）』天然きのこ 6000円 ※1人前・〆蕎麦つき（注文は2人前〜） 日本のポルチーニ茸とも言われるヤマドリタケモドキはじめ、天然の香り、迫力が感動ものだ。セットの「ほそやのまる豚」も立派なサイズ

『umebachee！』＠渋谷

［店名］『umebachee！』

［住所］東京都渋谷区渋谷3-22-11サンクスプライムビル3A

［電話］なし（※予約はumebachee@gmail.comより）

［営業時間］18時〜24時、土はコースのみ17時〜23時

［休日］日・月

［交通］地下鉄副都心線ほか渋谷駅C2出口から徒歩2分

じゅる〜なメシのために何度だって復活！

武「今年はいろいろと……ありましたね」

飯「骨折とか入院とか？」

池「もう旨いものしか思い出せな〜い！」

武「池さんがきのこ鍋によだれ垂らしている姿しか思い出せな〜い」

池「『umebachee！』の天然きのこの鍋にはヤラレタよね。きのこの香りも食感も垂涎もの。で、〆にこのおダシで食べる十割蕎麦がたまらん」

飯「いいダシが出まくるやつだ〜」

池「そう。入院中のオレは、でがらし状態だったけど……ってこらあ」

武「全部自分で言っています（笑）」

池「病床で想っていたのは、『NARUTO』のモヤシシそば。クリアなスープに麺、モヤシと餡。シンプルなのに何であんなに旨いんや、と」

武「じゅる〜」

池「『昇龍』の五目揚げそばにビールもいいよな」

飯「町中華と池さんの親和性ったらない！」

池「ま、グランドハイアット東京『チャイナルーム』も好きだけど（ドヤァ）。飲茶ブッフェ オールユーキャンテイスト“タッチオブハート”ね」

武「名称ながっ。息継ぎしないとまた肋骨折れちゃいますよ」

池「ふんっ。どの料理もオレのように軽やかでモダンなのだ。ホテルブッフェでいうと『ザ・テラス』のストロベリーデザートブッフェも最高。20種以上の苺デザートが広がる夢世界♪」

飯＆武「「カワイクナイ」」

池「いいだろ。快気祝いにLet‘s ストロベリー！」

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】シンプルに見えて奥が深い！モヤシそばなどライター・池田一郎の2025年のベストグルメ（10枚）