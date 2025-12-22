昌平高校の“プロ内定男女トリオ”が揃って決意表明！Ｊ１川崎入団の超逸材MFは「チームの雰囲気が自分にぴったりだった」【高校選手権】
ＪリーグとＷＥリーグ各クラブへの来季加入が内定した昌平高校の男女サッカー部員が12月22日、埼玉県杉戸町の同校で会見した。男子はＪ１川崎フロンターレに入るＭＦ長璃喜とＪ２湘南ベルマーレ加入のＭＦ山口豪太で、女子はマイナビ仙台レディースに進むＦＷ松井美優の３人。2017年に初めてプロ選手を輩出し、今回の内定者を合わせて高卒では18人のＪリーガーを送り出した。女子のプロ選手は初めての誕生となる。
長も山口も昌平の下部組織である中学生年代の街クラブ、FC LAVIDA（ラヴィーダ）出身で、当時から異彩を放つミッドフィルダーとして脚光を浴びていた。
長はＵ−15からＵ−18まですべての年代別日本代表に選ばれた。スピード豊かな突破や軽やかな運びなど、状況に応じたドリブルを身に付けている。
プロになることを漠然と思い始めたのは小学生の時、埼玉スタジアムで浦和レッズの試合を観戦してからだという。「本気でＪリーグ入りを目ざしたのは高校３年になってからで、６チームの練習に参加していくうちに手応えを感じた。ドリブルにもだいぶ磨きがかかり、プロでやれる自信がつきました」と述べた。
６チームの中から川崎を選んだ理由について「チームの雰囲気が自分にぴったりだったし、ここでやりたいと思ったからですね」と説明し、「川崎で試合に出て（活躍し）日本代表にも呼ばれるようになりたい」と抱負を語った。
持ち味は変幻自在のドリブルだけではない。チーム随一の勝負強さを持ち合わせていることが、最大の特長だろう。１年生の第102回全国高校選手権予選準々決勝で延長後半に決勝点を奪い、劣勢のチームを救った。
全国選手権でも１回戦の得点に続き、敗色濃厚だった２回戦では後半追加タイムに同点ゴールを挙げ、ＰＫ戦勝利を呼び込んだ。３回戦も残り２分で同点弾を蹴り込んで２試合連続のＰＫ戦勝ちにつなげ、ベスト８進出に貢献。県予選を含め４点とも途中出場で奪ったゴールだ。
昌平は2024年の全国高校総体（インターハイ）を初制覇。埼玉県勢の優勝は1973年の児玉以来、51年ぶりだった。神村学園（鹿児島）との決勝は２度先行されながら、長が２度も同点弾を決めている。
今年の選手権予選の活躍も記憶に新しい。初戦の準々決勝で同点シュート、武南との決勝では後半追加タイムに決勝点を決め、２年ぶりの優勝に尽力した。
今春就任した芦田徹監督は「ドリブルをしながらゴールを狙っていますが、左右両足でシュートを打てるのが大きい。自分の形を持っていることも武器のひとつではないでしょうか」と決定力の高さ、ここ一番での勝負強さについてこんな所感を述べた。
３チームの練習に参加し、８月に湘南への加入が内定していた山口はＵ−15、Ｕ−16、Ｕ−17日本代表で、３年生の時には中学生として唯一、Ｕ−16日本代表のルーマニア・ウズベキスタン遠征に帯同。緩急をつつけたドリブルで敵の急所を突き、カットインから強烈な左足シュートを放つのが持ち味だ。
「小学生の時にワールドカップのロシア大会を見て、将来はプロ選手になりたいと思いました。（中学時代に）ラヴィーダでプレーしていくなか、それが明確な目標になり、世代別の代表に呼んでもらいプロでやれる自信を感じました」
湘南の練習には２月の強化キャンプをはじめ、練習やトレーニングマッチなどで通算１か月ほど参加。これが加入の決め手となり、「湘南は自分が成長できるクラブ」と判断したそうだ。
湘南の吉野智行スポーツダイレクターは、山口を獲得した一番の要因について「人間力のひとつに傾聴力というものがありますが、山口君はそれを持っていた。自分で考えて行動することもできました。短期間のうちに成長幅を見せてくれ、ここがすごいなと感心しました」とプレー面以外の魅力をこう述べた。
