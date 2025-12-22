瀬戸際で決まった2年53億円も評価は“A＋”　米記者が村上宗隆の電撃契約を分析「二の足を踏んだ多くの球団が後悔するだろう」

ヤクルトから世界へと羽ばたく村上(C)産経新聞社

真夜中の日本を驚かせるビッグニュースとなった。現地時間12月21日、今オフにヤクルトからポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍を目指していた村上宗隆が、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）で契約合意した。

【動画】「ムネと呼んでください」村上宗隆が英語で自己紹介！球団Xが公開した実際の投稿

意外な決着だった。ポスティングの正式公示以降で関心が飛躍的に高まった「和製ベーブ・ルース」を巡っては、複数球団が水面下で獲得を模索。一部の米メディアでは、最大総額2億ドル（約308億円）超えの超大型契約締結も囁かれたほどだった。

しかし、45日間に及んだ交渉は停滞。期限まで残り2日となった段階で、MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者が、「関係者の話」としてホワイトソックスとの交渉を伝えるまでは、全くと言っていいほど具体的な情報は流れなかった。

長期契約も見込まれた中での短期契約、それも3400万ドルという契約規模は決して大きくはない。2億ドルと予想されたポスティング時の“下馬評”を加味しても、かなりの価格低下と言える。

もっとも、そのオファー内容が「妥当」と見る向きもある。米スポーツ専門局『ESPN』のブラッドフォード・ドゥーリトル記者は、ホワイトソックスと村上の電撃契約を「A＋」と高評価している。