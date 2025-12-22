¡ØONE PIECE¡Ùºî¼ÔÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¸ø³«¤â¡Ö¤Þ¤¸¤ÇºÇ¶áÌ·½â¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤«¤é¸¶ºî¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¶ì¸À¡©
Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡ØONE PIECE¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï12·î21Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¶ì¸À¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÈøÅÄ¤Ã¤Á¡ÉÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È
Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÁø¶øº×¤ê¤«¤Ê¡©¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¹âÂ®¤Ç¤¹¤¬ÉÔ³Ð¤Ë¤âËÍ¤ÏºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¿¤ÎÀ°È÷¤â¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Ä¤Ä¡¢ONE PIECE¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÇÍèÇ¯¤â¥º¥Ã¥·¥ê¥É¥Ã¥·¥ê¹Ò³¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á°Êý¤Ï¤ªº×¤ê!!Ä¶¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!!!¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÍèÇ¯¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¡ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«ÂÔ¤Ã¤¿Ìµ¤·¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡Ä¡×¡Ö¸¶ºî¤Î¾ðÊó¤¬¤¹¤´¤¤¡ª³Ú¤·¤ß²á¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤¸¤ÇºÇ¶áÌ·½â¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤«¤é¸¶ºî¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖNetflix¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë´ªÊÛ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¡Ç¯Îð¤â¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¤è¤¯¤¢¤ó¤Ê½ÐÍè¤Ç¤³¤ó¤Ê¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤Ê¡£1Ç¯¤¯¤é¤¤µÙºÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢1ÏÃ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤ÎÈøÅÄÀèÀ¸¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï³°¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÈøÅÄÀèÀ¸¤ËÌá¤·¤Æ¡¡ÀÎ¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è⋯¡×¤È¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ú²èÁü¡Û¡ÈÈøÅÄ¤Ã¤Á¡ÉÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀÎ¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è⋯¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¡Ú¥¸¥ã¥ó¥Õ¥§¥¹Â®Êó©¡Û¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÈøÅÄ¤Ã¤ÁÄ¾É®¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¡ª¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¹Ò³¤¤ò¡¢ÍèÇ¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡ØONE PIECE¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈøÅÄ±É°ìÏº¤µ¤óÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
°úÍÑ¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÍèÇ¯¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¡ÅÜÅó¤ÎÅ¸³«ÂÔ¤Ã¤¿Ìµ¤·¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡Ä¡×¡Ö¸¶ºî¤Î¾ðÊó¤¬¤¹¤´¤¤¡ª³Ú¤·¤ß²á¤®¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤¸¤ÇºÇ¶áÌ·½â¤¬¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤«¤é¸¶ºî¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖNetflix¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë´ªÊÛ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¡Ç¯Îð¤â¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¡×¡Ö¤è¤¯¤¢¤ó¤Ê½ÐÍè¤Ç¤³¤ó¤Ê¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤Ê¡£1Ç¯¤¯¤é¤¤µÙºÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢1ÏÃ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤ÎÈøÅÄÀèÀ¸¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï³°¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÈøÅÄÀèÀ¸¤ËÌá¤·¤Æ¡¡ÀÎ¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è⋯¡×¤È¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Õ¥§¥¹Â®Êó¡×¤òÂ¿¿ô¸ø³«Æ±Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Õ¥§¥¹Â®Êó¡×¤ò9¤Ä¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÊ¬¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)