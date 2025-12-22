猟銃を所持する許可を取り消されたのは違法だとして、猟友会のハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁が来年2月に弁論を開くことを決めました。取り消しを認めた2審の判断が見直される可能性があります。

北海道猟友会砂川支部長のハンターの男性は2018年、砂川市の要請を受けヒグマを駆除するために猟銃を発射したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、翌年、北海道公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されました。

男性は処分の撤回を求めて北海道を相手に裁判を起こし、1審の札幌地裁は2021年「取り消し処分は違法」と判断し男性の訴えを認めましたが、去年10月2審の札幌高裁は一転、処分は適法だとして男性側を逆転敗訴としました。

男性は札幌高裁の判決を不服として上告していましたが、最高裁は22日、来年2月27日に当事者双方から意見をきく弁論を開くことを決めました。

最高裁が、結論を変えるのに必要な手続きである弁論を開くことを決めたことから、男性が敗訴した判決が見直される可能性があります。