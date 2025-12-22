元AKB48で俳優の横山結衣さんが22日、公式Xアカウントを通じて芸名を「相馬結衣」に変更したことを発表しました。

【写真を見る】【 横山結衣 】 芸名を「相馬結衣」に改名 「心機一転、俳優としてさらに頑張っていくため、祖父母の苗字をいただきました」 公式アカウントで発表

相馬さんは、「本日より、横山結衣は相馬結衣として活動していきます。」と改名したことを報告。







続けて、「心機一転、俳優としてさらに頑張っていくため、祖父母の苗字をいただきました。」と改名の経緯を明かしました。



相馬さんは、「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」とファンへメッセージを送っています。







あわせて、同日にはスタッフ公式X（@somayui_staff）および公式サイト、ファンクラブ「相馬りんご園」も開設されました。



相馬さんは、2001年2月22日生まれ、青森県出身。AKB48のメンバーとして活動し、2021年11月に卒業しました。卒業後は舞台を中心に俳優として活動しています。



【担当：芸能情報ステーション】