吉本興業所属のお笑いトリオ、にんげんっていいなのやなぼうが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トリオ解散を発表した。

にんげんっていいなは、やなぼう、松井正平、星河の3人で、17年09月23日に結成。今年のM−1グランプリは2回戦敗退だった。

やなぼうは「ご報告」と題した声明を発表。「にんげんっていいなは解散することになりました。松井とコンビ時代に星河にトリオになろうと誘った時『売れるビジョンが見えない』と断られたことがありましたがいつのまにか本当にビジョンが見えなくなりました」と発表。

今後については「やなぼうと松井でコンビで活動致します」とした。

松井正平も自身のXを更新。「この度、にんげんっていいなは全員卒業する事となりました！ そして僕とやなぼうが【なるほどなぁ】というコンビになり星河はピンでの活動となります！ 約8年間にんげんっていいなとしてこの3人で活動できたことは一生の思い出でございます！」とつづった。

星河は自身のXでトリオ解散理由について「方向性の違いとお笑いの温度差」とした。