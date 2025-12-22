ヘンリー王子とメーガン妃のアーチウェル財団は２０２４年に前例のない経費を計上し、寄付金や助成金が急落して大幅な赤字経営となったことが判明した。新たに職員３人が解雇されたことも確認された。英紙デーリー・メールが２１日、報じた

アーチウェル財団は１９日に「アーチウェル・フィランソロピーズ」に名称変更したが、２０２４年は寄付金２１０万ドル（約３億２０００万円）を集めた一方で、総支出額は５１０万ドル（約８億円）を記録し、大幅な赤字経営であることが明らかになった。

この支出は前年の３３０万ドル（約５億２０００万円）から５４％も増加しており、今年行われたヘンリー王子夫妻のナイジェリアとコロンビアへの訪問と関係がある可能性もあるという。

アーチウェル財団の支出、収入、助成金の数字は、財団の新しい名称が発表された後に「９９９」と呼ばれる申告書で公開された。年次情報申告書はほとんどの免税団体、慈善信託、政治団体によって米国国税庁（ＩＲＳ）に提出される。

財団への寄付金と助成金による収入は２０２４年に急減。前年の５３０万ドル（約８億２０００万円）から２１０万ドル（約３億２０００万円）に減少している。経費のうち職員の給与は９１万３０００ドル（約１億４０００万円）となっている。

また前年は１００万ドル（約１億５０００万円）だった「その他の費用」は、２９０万ドル（約４億３０００万円）と計上されている。

大幅なかつ不透明な赤字経営が明らかになったと同時に、財団が新たな名称で「再編」するにあたり、職員３名が解雇されることも明らかになった。

３人の職員は、１週間ほど前に回顧を伝えられてその中には、プログラム・オペレーション担当ディレクターのクリステン・スレイヴィン氏も含まれている。申告書によると彼女の年俸は１４万６０００ドル（約２３００万円）だったという。

ヘンリー王子夫妻の事務所は先週から、職員の変更があったことを繰り返し否定していたが、チームは「慈善団体が閉鎖されるので」解雇されると告げられていたという。

夫妻の広報担当者は２１日夜の段階でも「現在、チームはこれまでと同じままです」と述べている。ヘンリー王子夫妻の財団は大きな危機を迎えているようだ。