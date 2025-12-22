¸µÇµÌÚºä£´£¶¡¦ËÙÌ¤±ûÆà¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë°ÕÍß¡ÖÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎËÙÌ¤±ûÆà¤¬£²£²Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡ØÂè£¶²óÁ´¹ñÂç³ØÂÐ¹»ÃË½÷º®¹ç±ØÅÁ¡Ù¤ÎÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×½¢Ç¤²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃË½÷£¶¿Í¤¬¸ò¸ß¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°º®¹ç±ØÅÁ¡£Âç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î£±£µÆü¸á¸å£°»þ¤«¤é¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦²¬»³ÊüÁ÷¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·¡¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤Ë£²Ç¯´Ö¡¢Î¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã»µ÷Î¥ÀìÌç¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ØÅÁ¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤ò¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£Áª¼ê¤È¤«¤Ç»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢ÅöÆüÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊý¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¿ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÊÎ¦¾å¶¥µ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤æ¤«¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»ä¤âÉé¤±¤º¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÀ¼¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡±ØÅÁ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁª¼êÆ±»Î¤Î¤¤º¤Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤ÇËè²óÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷º®¹ç±ØÅÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÊä¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¸ÄÀ¤¬½Ð¤ëÂç²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£