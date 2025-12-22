12月22日放送「CDTV」クリスマス年間ランキングFes.タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2025/12/22】TBSにて、12月22日6時より4時間にわたって放送される『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』のタイムテーブルが発表された。
【写真】キンプリ高橋が涙「こんな無力感は、なかなかない」
Creepy Nuts「オトノケ」「二度寝」
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）「超最強」
なにわ男子「アシンメトリー」
HANA「BAD LOVE」
Hey! Say! JUMP「encore」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
（※50音順）
【2025 バズソング】2025年大ブレイクした3組
＝LOVE「とくべチュ、して」「ラブソングに襲われる」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
M!LK「好きすぎて滅！」
（※50音順）
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
King ＆ Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
シェネル「Golden」
超特急「NINE LIVES」
BE:FIRST「空」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
（※50音順）
【2025 バズソング】
Ado「エルフ」
Snow Man「カリスマックス」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
timelesz「Rock this Party」
（※50音順）
Aぇ! group「Chameleon」
櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」
SixTONES【SPメドレー】「BOYZ」「Stargaze」「バリア」
Number_i「GOD_i」
乃木坂46「Same numbers」
back number【2曲SPライブ】「ブルーアンバー」「幕が上がる」
HANA「Burning Flower」
日向坂46「お願いバッハ！」
Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
（※50音順）
【2025 バズソング】
アイナ・ジ・エンド「革命道中 ｰ On The Way」
HANA「ROSE」
（※50音順）
Snow Man【2曲SPライブ】「SERIOUS」「TRUE LOVE」
Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
（※50音順）
【ディズニーメドレー】
大野雄大（Da-iCE）×宮野静（CANDY TUNE）「ホール・ニュー・ワールド」
CHIKA（HANA）×NAOKO（HANA）「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」
花村想太（Da-iCE）×仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）「美女と野獣」
MANATO（BE:FIRST）×KOHARU（HANA）「輝く未来」
（※50音順）
