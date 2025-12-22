主役の「ニラ」が全体を覆い尽くす…やりすぎな「ちゃんぽん」登場　〆はライスを入れて「おじや」に

「元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん」の都内5店舗は、「ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き）」を、2026年1月2日（金）より、販売開始する。※販売期間：2026年1月2日（金）〜3月31日（火）まで／文中価格は全て税込表記

「じげもんちゃんぽん」は、首都圏中心にライセンス店含め計25店舗展開しているちゃんぽん専門店。10時間炊き込んだ濃厚鶏豚骨スープは、濃厚なのに、軽やかな後味が特徴だという。北海道産小麦100%の自家製多加水麺は、スープに絡むつるっともちっとした食感が楽しめる。

ちゃんぽん専門店『じげもんちゃんぽん』で期間限定メニュー登場

そんな「じげもんちゃんぽん」の都内5店舗が、今回「ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き）」を期間限定で販売する。

鶏豚骨Wスープに、魚介の旨味を効かせた特製かえしを加えた、コク深い味わいが特徴の名物「白ちゃんぽん（濃厚鶏豚骨ちゃんぽん）」が、スタミナ系にアップデートして登場。全体を覆い尽くすように盛りつけられた半束分のニラのインパクトが注目の一品だ。

シャキシャキとした生ニラと、粗挽き唐辛子とごま油で香りを立てた“旨ニラ”の2種を使用しているため、食感と風味の違いが楽しめる。さらに、刻みにんにくと濃厚な卵黄をトッピング。卵黄を崩して、濃厚鶏豚骨スープと混ぜれば、香り・旨味・コクが増すのもポイント。最後の〆には、スープにライスを入れて「ニラタマニンニクおじや」として味わえるのも魅力の一つ。

「ニラタマニンニクおじや」

〈商品概要〉

・販売期間

2026年1月2日（金）〜3月31日（火）

・商品情報

ヤリスギニラタマニンニクちゃんぽん（禁断の〆めし付き） 並1,408円 小1,353円

※写真はイメージ

・販売店舗

「元祖東京濃厚鶏豚骨 じげもんちゃんぽん」計5店舗

代々木店、Esola池袋店、品川シーズンテラス店、ミッテン府中店、武蔵境店

〈じげもんちゃんぽん３つのこだわり〉

・熟成鶏豚骨

熟成させ、深いコクと香りを生み出したこだわりの熟成鶏豚骨スープ。厳選した鶏骨と豚骨を超火力で長時間炊き出し、旨味を余すことなく抽出したという。

熟成鶏豚骨

・あご醤油/特選かえし

旨味の強い厳選した醤油をベースに、あご出汁など魚介類の旨味を独自の配合でブレンド。クセのないスープに仕上がっているという。

あご醤油/特選かえし

・北海道小麦100％使用自家製麺

野菜との食べやすさを追求。22cmで製麺したこだわりの自家製麺は、小麦の風味を感じるもっちりコシのある食感が楽しめる。

北海道小麦100％使用自家製麺