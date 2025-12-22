「東山」はなんて読む？「ひ」ではなく「あ」から始まります！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「東山」はなんて読む？
「東山」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、沖縄県にある5文字の地名です。
いったい、「東山」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あがりやま」でした！
東山は、沖縄県うるま市にある地名のこと。
毎年旧盆がすぎた頃に開催される「うるま市エイサーまつり」では、1度にたくさんのエイサーが見られるため、このイベントを目当てに県外から訪れる人もいるのだそう。
琉球古来から続くエイサーは、 うるま市の夏の風物詩となっていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『うるま市観光物産協会公式サイト』
ライター Ray WEB編集部