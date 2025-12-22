「東山」はなんて読む？「ひ」ではなく「あ」から始まります！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「東山」はなんて読む？

「東山」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、沖縄県にある5文字の地名です。

いったい、「東山」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「あがりやま」でした！

東山は、沖縄県うるま市にある地名のこと。

毎年旧盆がすぎた頃に開催される「うるま市エイサーまつり」では、1度にたくさんのエイサーが見られるため、このイベントを目当てに県外から訪れる人もいるのだそう。

琉球古来から続くエイサーは、 うるま市の夏の風物詩となっていますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

ライター Ray WEB編集部