フィギュアスケートの全日本選手権が閉幕し一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館では「メダリスト・オン・アイス」が行われた。男子３位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は「ＩＮＺＭ」を演じた。カジュアルな衣装でアップテンポな音楽に乗せ、持ち味のスピード感のあるスケーティングを披露。３回転ループを決めるなど、観客を盛り上げた。

一度リンクから降りると、着ていた上着を脱ぎ、“アンコール”に応えた。フリー「シェルブールの雨傘」の終盤を演じた。

２１日は初の五輪代表に選ばれたばかり。日本代表のジャージーに袖を通したが、「まだオリンピックレースが続いてる気分」と選考モードは変わらない様子。「もっと実感が湧くものだと思ってたんですけど、まだ緊張している。年内には湧いてきたらいいな」と笑った。来年２月のミラノコルティナ五輪へは鍵山優真、佐藤駿とジュニア時代から仲の良い３人で出場。「本当に手も足も届かない時から、２人が五輪に出ようと言い続けてくれたから、めげずに頑張れた」と言葉で支えてくれた戦友に感謝した。