NNNと読売新聞が12月19日から21日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は73パーセントと、高い支持率を維持しています。



世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回(11月)の調査からほぼ横ばいの73パーセント、「支持しない」と答えた人は14パーセントでした。



支持する理由については「政策に期待できる」が29パーセント、「首相に指導力がある」が24パーセント、「首相が信頼できる」「他によい人がいない」がそれぞれ19パーセントなどとなっています。





政府の物価高への対応については、「評価する」が35パーセント、「評価しない」は50パーセントでした。また高市内閣の中国に対する姿勢については、「評価する」が62パーセント、「評価しない」が25パーセントでした。22日、高市首相は…。（高市首相）「今週、来年度予算の編成もありますので、今の暮らしへの不安ですとか未来の日本への不安、これを安心と希望にしっかりと変えていけるように政策を打っていきたい」一方、「年収の壁」を巡っては、先週、自民党と国民民主党が、現在の160万円から178万円に引き上げることで合意。22日、静岡市で国民民主党県連の会合に出席した榛葉幹事長は。（国民民主党 榛葉 幹事長）「ガソリン税と103万円の壁。これ見事に国民の皆さんが出した結果で、勝ち取ることができました。ただ、まだまだ手取りを増やす政策、そしてこれから、中小零細企業が本当に困ってますから、そういったところにも目配せをする政策をこれからもしっかりと訴えていきたいと思います」基礎控除の上乗せ対象は、年収665万円以下の人となっていて、静岡県連の田中会長は今後、この所得制限をなくすことを訴えていくと話しました。（国民民主党 静岡県連 田中 健 会長）「私たちが訴えてきたのはですね、中間層ないしは働く皆さんですね、どの人にも同じように減税効果が現れる、つまり所得制限なしということを訴えてきましたが、そこは道半ばだと思っています」