激安スーパーブームの火付け役のロピア、常連主婦はどんなものを購入しているのか!?

大手チェーン以外の最近、東京近郊に進出しつつあるスーパーを巡る企画。見たことのない品ぞろえに興奮したり、目を疑うようなお安さに驚いたり……。スーパー激戦区の東京都小平市に住む、ママ友・Mさんは、おもしろいスーパー、新しいスーパーの噂を聞くと車を飛ばして速攻で出かけていくほどの、スーパーフリーク。そんなMさんとともに今回は、東京の東側エリアの人気スーパーをルポ。案件なし、オール自腹の実感レポートをお送りする。

これまで、東京の西側では、『生鮮市場TOP! 東久留米店』『福島屋 本店』『フーコット 昭島店』『トライアル西友 花小金井店』、東側では、『オーケー 銀座店』『ジャパンミート生鮮館 錦糸町店』を紹介した。後編でも引き続き、東京、東側エリアの『BLANDE(ブランデ) オリナス錦糸町店』と『ロピア 平井島忠ホームズ店』をルポする。

※原稿内に出てくる価格は一定ではありません。取材時の価格です。また、撮影は購入後に別の場所で行っています。

錦糸町、老舗スーパーの新形態『BLANDE』

2024年9月にオープンした『BLANDE（ブランデ）オリナス錦糸町店』。前編でご紹介した『ジャパンミート生鮮館 錦糸町店』とは駅を挟んで線路の反対側にあるショッピングビルのオリナス地下にある。以前は『フードスクエアカスミ』という名称で営業した店舗を、カスミの新業態『BLANDE』として都内で初出店したものだ(茨城と埼玉に次ぐ4号店)。筆者は、カスミ時代に2〜3回利用したことがあるが、お買い得な庶民派イメージのスーパーだった記憶がある……。

ところが今回、『BLANDE』に行って驚いた。めっちゃおしゃれに様変わりしている！ 野菜などの価格は、ジャパンミートに比べるとやや高め。でも、BLANDEの注目点はソコじゃない。

ナッツやドライフルーツ、日本酒・ワイン、生ハムなどが量り売りになっているコーナーがあったり、普通の3倍はありそうなヨーグルトの棚には、ご当地ヨーグルトが豊富なバリエーションで揃っている。ヨーグルト好きなMさんは、「これおいしいんだよね」とつぶやきながら数種類をカゴへ。

イートインもあって、ちょっとおしゃれで楽しい

私はと言えば、ジャパンミートでジャンボパックを買ったというのに「食べ比べ」と称して、ここでも鶏レバーの「国産鶏もつ煮セット」を購入。だって生のキンカン（鳥の卵巣の中にある未成熟な卵黄）は買ったことがなかったんだもの。

順路中盤に差し掛かると冷凍ケースの中にBLANDE（カスミ）オリジナルの冷凍食品を発見。冷凍の巻きずしや握りずしが並んでいる。ニュースで海外のスーパーに握りずしの冷食が売られているのを見たが、実物を見るのは初！ 紹介ポップには「店内で製造したこだわりのおいしさをそのままぎゅっと冷凍」と書かれていた。

他にも冷凍コーナーには、茨城県つくば市にある人気レストラン・AMICI（アミーチ）とカスミブランドが共同開発したピザも。そしてフランス初の冷凍食品『ピカール』のコーナーも発見。「次回は保冷バッグ持参でこなくちゃ」と決意した。

店舗の奥にはデパ地下のように量り売りしてくれるデリカテッセンやワインバー、対面式ベーカリーも。その脇にはおしゃれなカフェ風の広いイートインコーナーがあり、満席状態。ここでパンやチーズ、サラダに生ハムやワインなど思い思いの惣菜を買った人たちが、優雅に遅めのランチを楽しんでいてびっくり。

「イートインで軽食をつまみつつ、こだわりの食材を買うっていうのがココのベストな楽しみ方かも」とMさん。このスタイル、スーパーの新しい楽しみ方のひとつなのかもしれない。

種類豊富な「焼肉セット」の『ロピア』

錦糸町から車で15分ほどの場所にある『ロピア 平井島忠ホームズ店』が、本日ツアーの最終店舗だ。ロピアは島忠やコーナンといったホームセンター内に入っていることもあり、そちらにも立ち寄りたい気持ちが芽生えつつも我慢してロピアへ直行。駐車場は、ホームセンター内だけあって広く、ほとんどの客は車で来店しているようだった。

お店に入ってまず飛び込んできたのは、ピカピカで新鮮な太い葉つき大根！ 野菜は全般的に採れたてか、と思うくらい新鮮で、安い。そしてバリエーション豊富な葉物野菜はほとんどが、2束だとさらにお安い価格がポップに提示されていた。ロピアの野菜の安さは、もやしが一袋19円でおわかりだろうか。先ほどのBLANDEではたくさんの初見冷凍食品を見て「大きな冷凍庫が欲しい」と思ったが、ロピアに来て冷蔵庫も大型のものに買い替えたくなってきた。

「ロピアは他のスーパーに比べて、閉店が早めの20時（ジャパンミート、フーコットなども閉店が早め）。閉店間際は肉やお惣菜などの値引きがあるけど、野菜は売り切れも多く、あまりいいものが残ってないということもある。店舗によって違うかもしれないけど、野菜を買うなら閉店間際よりも早めの時間帯がいいかも」と複数のロピアに行ったことがあるMさんのコメント。さすがです……。そして、Mさんは芽キャベツ（385円）を購入。

少し進むと肉のコーナー。ここにはなぜか「焼肉セット」としていろいろな部位の肉を組み合わせたパックがズラリ。私は息子用に生牛タンを購入。Mさんはラム肉の豊富さを推したいという。「生ラムを扱うところは増えてきたけど、ブロックとかあるのはうれしい。部位も切り方もいろいろだから、食べ比べとかもできるよね」ということで、Mさんちの夕飯はジンギスカンに決定した模様……。

牛肉コーナーの片隅には「ご自由にお取りください」と生の脂身とトング、ビニールが設置されていた。小さなパック入りの牛脂は見たことがあったが、生牛脂が置いてあるのは初めてでちょっと驚いた。ちなみにロピアは毎月29日の肉の日は、お肉の特売があるという噂(隣にいたお客さん夫婦が話していた)もキャッチ！

豚肉コーナーは、国産豚だけでなくジャパンミート同様、さまざまな外国産豚肉があった。私は「豚ロースかぶり」という見たことがない部位で、格子状に切り目が入れられたお肉をゲット。Mさんは、サムギョプサル用の豚肉をよく買うらしい。「サムギョプサルはある程度脂身もないとおいしくない。よく選ぶといい感じで脂が入っている豚肉があるとね」（Mさん）。また、正肉だけでなく西京みそやタレなどで味付けした豚肉もたくさん並んでいた。

「ロピア」でしか出会えないものも魅力的

魚は切り身以外にも丸ごと並んでいるものが多く、用途に応じてさばいてくれるサービスもあるようだ。前回記事の西東京編でも見た刺身用マグロの切り身の「ブーメラン」は、前回見たものよりもさらに大きく、3500円前後。マグロのブーメランは他のスーパーでも展開しているが、火つけ役のロピアのブーメランはボリュームが違う。でも、「私たちの家族だと、食べきれるか心配になる量だね……」とMさんと顔を見合わせる。

ヨーグルトや袋入りのデザート類は、5個10個とまとめてビニール袋に入っていて大幅ディスカウント価格のものがたくさん並んでいた。もちろん1個売りもあるが、まとめ売りは格段に安い。ロピアは大家族か、最初からシェアできる友人と行くのが得策かもしれない。Mさんは、売り場で山盛りになっている「ベイクドチーズケーキ」を購入するという。「399円で、かなり濃厚で本格的な味。カットして家族4人でちょうどいい大きさでよく購入する。あと、ケーキを食べるときに欠かせないコーヒーも最近はロピアで購入しているの。人気の丸山珈琲のロピアオリジナルブレンドっていうのが色々売っているんだけど、80gで399円！ コーヒーも高くなっているのでメッチャ助かっています！」と力説のＭさん。

お惣菜もファミリーサイズが多く、大容量。「シンガポール鶏飯（チキンライス）」や「トルコライス」（ナポリタンスパゲティ、とんかつ、ピラフなどを1皿に盛り合わせた長崎のご当地洋食）など、他のスーパーでは見たことのないメニューもたくさんあった。私は、他のお客さんが当たり前のように手に取っていく「当店自家製 だしから」という唐揚げをカゴへ。家族の評判も上々だった。

Mさんは「ロピアはキムチよ」と足早に違う棚に。普通のキムチだけでなく、らっきょ、梅干し、オクラなど、見かけないキムチがずらりと並んでいる。「よく買うのは、長芋キムチ。あとは、松前漬けのキムチが出るときもあってこれは贅沢な味わい。個人的には、アサリのキムチもよく買う。スンドゥブチゲに少し加えると本格的な味わいになるし、ご飯にアサリキムチ、韓国のり、卵、もやしなどの野菜を乗せて、混ぜるとリッチなビビンバになる。品ぞろえはよくチェンジするけど、価格もそんなに高くないのでおすすめです」（Mさん）。

そして会計。ロピアは以前、現金のみだったが、2025年3月から「ロピア公式アプリ」を使った独自のキャッシュレス決済（ロピアPay）も使えるように（クレカやQRコード決済は一部店舗のみ可能）なったそうだ。ピカピカ野菜につられて、筆者のスマホにロピアのアプリが常駐する日も遠くない気がしてきた。

「うちの近所にもロピアがあるけど、品ぞろえは微妙に違う。店名だけでなく、店舗によっても特長があるから、もっと細かくリサーチしてみる！」と張り切るMさん。一口に人気スーパーと言っても奥深い。今後も人気スーパーをリサーチしていく予定だ。

東京、埼玉、神奈川、千葉などを中心に他のエリアでも「推しスーパー」があれば、ぜひ教えていただければと思う。

