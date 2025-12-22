吉本新喜劇の西川忠志（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。季節感あふれる写真を披露した。

西川は「冬至」と書き出し、「写真は庭の柚子です」と解説。「今夜はお風呂に入れて家族皆がそれぞれに温まります」と、カゴに入った大量の柚子の写真をアップした。

そして「その前に今夜は明日からの、なんばグランド花月・吉本新喜劇公演酒井藍座長週のお稽古です」と報告。「いよいよ年末年始特別興行に入ります！」と明かした。

続けて「皆様方におかれましては 年末年始の慌ただしい時期とは存じますが 一年の締めくくりに大いにお笑いいただき よき新年をお迎えいただけましたら こんなに嬉しいことはございません」とし、「ご来場心よりお待ち申し上げております」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「綺麗な柚子ですね ゆず湯楽しみですね」「今年は成り年なんでしょうか？」「忠志さん 箕面市は柚子の産地」「だからポン酢も美味しかったんですね また西川家のポン酢が食べたーーい」などの声が集まった。

忠志は、両親が西川きよし、ヘレンという“なにわのロイヤルファミリー”の長男。西川家は、高級住宅街として知られる大阪・箕面市に大豪邸があることで知られている。