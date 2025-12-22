自宅でケア！LANEIGEの「ウォーターバンク アクアフェイシャル」で水光肌に

韓国発の人気ブランド「LANEIGE（ラネージュ）」が、2026年2月1日（日）より新しい美容液「ウォーターバンク アクアフェイシャル」を発売します。角質と毛穴ケアをしながら、うるおいをブーストするこの美容液は、韓国で人気の美容施術「アクアピール」と「スキンブースター」から着想を得て開発されました。使うたびに、水光肌へと導く、まるでプロのフェイシャルケアを自宅で体験できるアイテムです。

韓国発の革新技術で肌が生まれ変わる



LANEIGEが提案する「ウォーターバンク アクアフェイシャル」は、韓国美容メソッドを取り入れた本格派美容液です。

ラネージュ独自の「AQUA GLASS BOOSTER™」を配合し、角質や毛穴ケアを行いながら、うるおいをチャージ。

使用後は、まるでプロのフェイシャルを受けたかのような、透明感のある水光肌*¹を実現します。

さらに、肌を整える「ACID COMPLEX™」やうるおい成分「HYDRO INFUSION SHOT™」が角質層まで届き、長時間しっとり感をキープ。

毎日のケアで、肌の質感が劇的に改善されるのを実感できます。

*¹うるおってハリ・ツヤのある肌状態のこと

使い心地抜群！ピンポイントで集中的にケア



「ウォーターバンク アクアフェイシャル」のもう一つの特徴は、ピンポイントでケアできるデザイン。

顔全体に使うのはもちろん、気になる部分に直接アプローチできるよう設計されているので、細かい部分にも集中ケアが可能です。

例えば、目元や口元など乾燥しやすい部分にも優しく塗布でき、肌にしっかりと成分が浸透。毎日の使用で、肌のキメが整い、しっとりとした柔らかな肌に導かれます。

高い浸透力と効果を実感できるデザインは、まさに肌ケアの新習慣にぴったり。

毎日使える低刺激処方で敏感肌にも安心



敏感肌の方にも安心して使える「ウォーターバンク アクアフェイシャル」は、低刺激処方で肌への優しさを追求しています。

pHバランスを考慮した処方と、13のフリー成分により、肌にやさしく、毎日使うことができます。

さらに、皮膚科テスト済み、敏感肌テスト済み、アレルギーテスト済みという安心の品質。敏感肌の方でも問題なく使用できるため、どんな肌タイプの方にもおすすめできるアイテムです。

毎日のケアが楽しくなること間違いなし♡

毎日のお手入れに新しい習慣を



「ウォーターバンク アクアフェイシャル」で、毎日のケアがもっと楽しく、もっと効果的に！角質ケアとうるおいブースターケアが1本で叶うこの美容液は、日々のホームケアにぴったりなアイテムです。

ガラスのような透明感ある水光肌*¹を手に入れるために、ぜひこの新美容液を取り入れて、素肌の美しさを引き出してみてください♪

肌への優しさにもこだわった処方で、敏感肌の方にも安心してお使いいただけます。