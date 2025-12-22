SEVENTEENエスクプス＆大谷翔平が“プレゼント交換”「デコイと僕の娘に？」 豪華コラボが話題「あり得ない字面すぎて」
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの統括リーダー、S.COUPS（エスクプス／30）が21日、『BOSS』の公式インスタグラムに投稿。共にブランドアンバサダーを務める米大リーグ（MLB）・ドジャースに所属する大谷翔平（31）と“プレゼント交換”をする豪華コラボ動画が公開された。
【動画】「デコイと僕の娘に？」SEVENTEENエスクプスからのプレゼントを笑顔で開ける大谷翔平
投稿では、大谷が「誰からでしょうね？」と宛先不明のプレゼントボックを開封。「エスクプスからでした」と紹介し、ボックスに入っていた白クマのぬいぐるみを見せ「かわいいですね」とうれしそうな様子を見せ、英語で「デコイと僕の娘に？」とスタッフに質問し、プレゼントの中身に笑顔を見せていた。
大谷は「Dear S.COUPS,Happy Holidays!」と手紙と黒の革ジャンを贈り、エスクプスは「とてもきれいなんだけど！似合いそうだよね？翔平が贈ってくれました。翔平、ハッピーホリデー！」とメッセージを送っている。
2人のコラボに、ファンからは「大谷翔平とエスクプス!??!?大谷翔平さすちのことエスクープ呼んでてかなりアツい」「大谷翔平とエスクプスがプレゼント交換する世界線に俺たちはいる」「エスクプスと大谷翔平←ないはずのケミ」「ぎゃっ！大谷翔平とエスクプスが交わる世界〜」「エスクプスと大谷翔平ってどういうことですか あり得ない字面すぎて朝からえーー!?って大声出しました」などの反響が集まっていた。
