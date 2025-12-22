今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は12月22日現在

【写真】この一足で冬らしいスタイルに

高機能ソックスが人気に

今回、ご紹介したいのはズバリ「ヒートテックソックス/ルーズ」です。

毎シーズン、多様なアイテムが販売されるユニクロ。なかでも機能性の高さとルックスが話題の商品がこのソックスなんです。

さっそく「ヒートテックソックス/ルーズ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜吸湿発熱、保温機能を持つ、厚手の「ヒートテック」の素材でしっかり暖かい＞

＜はき口はゆったりとした設計で締め付けにくく、心地よくフィット＞

＜特殊な糸で汗などの臭いを中和、消臭。糸の消臭機能は洗濯しても持続。 ※永続的なものではありません。抗菌防臭機能付き＞



写真：ユニクロ公式インスタグラムより

＜クシュッとしてはけるルーズソックス。足底部分はパイル仕様の厚手素材でスニーカーに合わせやすい＞

といった紹介が。防寒性をしっかりと確保しながら、ユニクロらしい高機能を存分に取り入れたソックスということで、これは人気が出るのも当然かも。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

「あまりの指先の冷えなさに驚き、翌日3足追加して購入しました。お勧めです。コスパ最強」

「冬場は靴下を2枚履いています。 暖かさを求めて分厚い靴下を購入してきましたが、靴が履きづらく大変でした。 でもこの商品はそこまで分厚くないのにとても暖かい」

「スカートにもレギンスパンツにも合います。全色２色づつ購入しました」

「冬はこれ一択でいいほど気に入りました。 クシュクシュにできるリブも可愛いし、何より暖かい」

「大人でもルーズな靴下が履けて嬉しい。これはこの冬手放せない靴下になりそう」

「ヒートテックって言うても靴下だし…なんて思っていたら、ホントに暖かくてびっくり！！ 追加で同じものを注文しました」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロの「ヒートテックソックス/ルーズ」が今現在値下げされて390円にて販売されています。

高機能かつ流行のソックスがグッと手に取りやすい状況になったということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーは＜ダークグレー＞＜ブラック＞＜オフホワイト＞＜ナチュラル＞の４色、サイズは＜WOMEN 23-25＞＜WOMEN 24-26＞の2種。

この冬、しっかり活躍してくれそうなユニクロのヒートテックソックス/ルーズ。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

