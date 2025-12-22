専用カラーの新ステーションワゴンSUV！

トヨタは2025年11月20日、「クラウンエステート」にクラウン誕生70周年を記念した特別仕様車「THE 70th」を発表しました。

節目を祝う専用カラーや内外装の加飾を施した内容となっていますが、今回の発表を受けて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

クラウンは1955年に初代が誕生し、日本の高級車市場を牽引してきました。

現行モデルは2022年に登場した16代目クラウンシリーズで、クロスオーバー、スポーツ、セダン、そして2025年3月に追加されたエステートの4タイプを展開。

なかでもエステートは、SUV的な存在感とステーションワゴンの実用性を融合した新世代モデルです。

ボディサイズは全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mm、ホイールベースは2850mm、乗車定員は5名。

外装は伸びやかなプロポーションと力強いフェンダー造形、内装は水平基調のインパネに加え高級感ある素材を採用しています。

パワートレインは2.5リッターハイブリッド（HEV）と2.5リッタープラグインハイブリッド（PHEV）の設定。トランスミッションはいずれも電気式無段変速機（e-CVT）で、E-Four（電気式4WD）を採用しています。

最高出力はPHEV車で最大306PS、燃費はでWLTCモード最大20km／Lを達成。

先進安全装備は「トヨタセーフティセンス」を標準搭載し、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロールなどを備えています。

今回の発表では、クラウンシリーズ第4弾の特別仕様車としてPHEVの「RS“THE 70th”」と、HEVの「Z“THE 70th”」が設定されました。

外装には専用バイトーンカラー（プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール／プレシャスメタル×ブラック）を設定し、21インチアルミホイールや「THE 70th」ロゴ入りサイドデカールを採用。

内装には特別設定色「ブラックラスター」や専用レーザー加飾インストルメントパネルを備え、キーやイルミネーションにも記念ロゴをあしらっています。

またRSグレードにはスポーツレザーシートやアルミペダルなど、走りを意識した専用装備も追加されています。

価格（消費税込）はZ“THE 70th”が642万円、RS“THE 70th”が820万円です。

クラウンエステートは、発売当初からSUVの存在感とワゴンの実用性を兼ね備えた新しいクラウンとして販売店でも注目を集めてきました。今回の特別仕様車「THE 70th」の登場によって、その話題はさらに広がっています。

都内販売店のスタッフは「数は多くないものの、関心を持たれるお客さまはいらっしゃいます」と語り、クラウンらしい特別感を求める層に届いている様子がうかがえます。

また別の店舗からも「限定仕様ということで、興味を持ってお問い合わせいただくケースもございます」との声もありました。

今回の「THE 70th」特別仕様車は、節目を祝う専用装備によってクラウンブランドの価値を改めて示す一台となり、販売店でも好意的に受け止められているようです。