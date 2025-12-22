乃木坂46・菅原咲月が表紙を飾る『20± SWEET 2026 JANUARY』（東京ニュース通信社）が12月26日（金）に発売される。

【写真】乃木坂46・菅原咲月、着物姿を披露

「ハタチ」の今を駆け抜けるアイドルたちにグラビアとインタビューで迫るスタイルフォトブック『20±SWEET［トゥエンティ・スウィート］2026 JANUARY』。今年度の表紙を飾るのは、乃木坂46の副キャプテンを務める菅原咲月だ。

年末に放送される「NHK紅白歌合戦」へ11年連続で出場する乃木坂46。その副キャプテンに、菅原が任命されたのは昨年12月、まだ19歳だった頃だったが、それから約1年が経ち、彼女自身も20歳という節目の年を迎えている。

そんな20代へと歩み出した菅原が現在“模索していること”をはじめ、尊敬している人物についても語った。大きな役割を背負いながら迎えた「ハタチ」という節目に菅原が思うこととはーー。誌面では着物姿も披露している。

そのほか日向坂46・竹内希来里、日向坂46・宮地すみれ、櫻坂46・遠藤理子、櫻坂46・谷口愛季、櫻坂46・稲熊ひな、櫻坂46・山川宇衣、AKB48・花田藍衣、僕が見たかった青空・吉本此那らも登場する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）