¼ëÆù¤È¿©ÎÁÉÊ¤Î´Ö¤Ë¡ÄÆÍÁ³ÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Öº£ÆüÇã¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¥á¥â¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤òÃ¸¡¹¤ÈÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤ÎÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë°ìÊ¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥â¤Ë¤Ï¼ëÆù¤ä¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¤Î¤¬à¤¢¤ÎÆ©ÌÀ¤Î¤ä¤Äá¤È¤¤¤¦Ææ¥ï¡¼¥É¡£¡Ö¤¢¤ÎÆ©ÌÀ¤Î¤ä¤Ä¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°ì¤Ä¤¬²¿¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ¤ÊÅÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¤¹¤«?¤¢¤ÎÆ©ÌÀ¤Î¤ä¤Ä¤Ã¤Æ?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ©ÌÀ¤Î¤ä¤Ä¤Ã¤Æ²¿¤À?¥é¥ß¥Í¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡¡¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¡¡½ãÉ¹¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢¤¢¤ì¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¹Í»¡¹çÀï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¡¢¼«Ê¬¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤è¡×¤ÈÃ£´Ñ¤·¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢àÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥ï¡¼¥Éá¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ▶¡Öº£ÆüÇã¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×