53歳・高岡早紀、ZARAの愛用パンツ×高級ブランドで決めた「冬のブラックコーデ」に反響「めちゃカッコかわいい!!」
俳優の高岡早紀（53） が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ZARAアイテムとサンローランのアイテムを合わせた「ザラローラン」コーデを公開した。
【動画】「スタイルも抜群でオシャンティ」ZARAパンツ×サンローランで決めた高岡早紀の“冬コーデ”
高岡は「『ザラローラン?!』高岡早紀の冬の私服コーデ紹介」と題したショート動画で、ある日の「冬のブラックコーデ」を披露。「寒くなってきたのでムートンを出してきました」と暖かそうなジャケットを紹介し、全身ブラックでそろえた暖かそうなコーディネートとなっていた。
ジャケットからブーツ、バッグまで、使用しているブランドを動画内に記し、サンローランのシャツとスカーフ、マルジェラのブーツなど、高級ブランドのアイテムを随所に取り入れたコーディネートとなっている。
「なんとパンツはZARA！」「タキシードの下のパンツみたいな！」と、足を上げて着用しているパンツを披露。ZARAとサンローランのアイテムを合わせていることから「ザラローラン！」と名付け、コーディネートが気に入っている様子だった。
コメント欄には「めちゃカッコかわいい!!」「可愛いし、スタイル良いし、センスも良いし最高」「いつまでも可愛いなぁ」「スタイルがいいから、何を着てもサマになってカッコイイ〜！」「スタイルも抜群でオシャンティで超カワイイ〜」などと、高岡の美貌に絶賛する声が寄せられている。
