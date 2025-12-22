高岡早紀 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の高岡早紀（53） が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ZARAアイテムとサンローランのアイテムを合わせた「ザラローラン」コーデを公開した。

【動画】「スタイルも抜群でオシャンティ」ZARAパンツ×サンローランで決めた高岡早紀の“冬コーデ”

　高岡は「『ザラローラン?!』高岡早紀の冬の私服コーデ紹介」と題したショート動画で、ある日の「冬のブラックコーデ」を披露。「寒くなってきたのでムートンを出してきました」と暖かそうなジャケットを紹介し、全身ブラックでそろえた暖かそうなコーディネートとなっていた。

　ジャケットからブーツ、バッグまで、使用しているブランドを動画内に記し、サンローランのシャツとスカーフ、マルジェラのブーツなど、高級ブランドのアイテムを随所に取り入れたコーディネートとなっている。

　「なんとパンツはZARA！」「タキシードの下のパンツみたいな！」と、足を上げて着用しているパンツを披露。ZARAとサンローランのアイテムを合わせていることから「ザラローラン！」と名付け、コーディネートが気に入っている様子だった。

　コメント欄には「めちゃカッコかわいい!!」「可愛いし、スタイル良いし、センスも良いし最高」「いつまでも可愛いなぁ」「スタイルがいいから、何を着てもサマになってカッコイイ〜！」「スタイルも抜群でオシャンティで超カワイイ〜」などと、高岡の美貌に絶賛する声が寄せられている。