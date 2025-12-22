次長課長・河本準一、“伝説の転校生”と元気な姿を披露 貴重な2ショットに反響「こんなプライベートショット初めて見ました!!」
お笑いコンビ・次長課長の河本準一（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。俳優・オダギリジョー（49）との密着ショットを公開し、意外な交友関係が反響を呼んでいる。
【写真】「2人ともいい表情してますね」次長課長・河本準一＆“伝説の転校生”オダギリジョーの同級生ショット
河本は「ずっと心配してくれてて、会えてホッとして優しいジョー君と笑いあって話せて良かった。ジョー君もホッとしてくれてました」とコメントし、オダギリにもたれかかり、ピースポーズをした密着ショットをアップ。オダギリもノリノリな表情を見せ、仲の良さをのぞかせた。
河本とオダギリは、岡山県のとある小学校の同級生。同じ学校に通っていたというだけではなく、3年生の時に同じクラスに転校してきた転校生仲間で、数ヶ月ほど早く転校していた河本がオダギリの案内役となり、クールであまりはしゃぐタイプではなかったオダギリとその逆の河本は、本当に仲のよい同級生だったようだ（河本いわく「ぼくは当時のオダギリの恩人。モテの座は彼に奪われたけど…」）。
さらに、2007年にはオダギリが監督を務めた映画『さくらな人たち』で河本が主演を務めている。そこから数年がたつも、今も変わらぬ仲の良さを披露した。
河本の元気な姿に、ファンからは「2人ともいい表情してますね」「岡山最高」「お二人ともステキ〜 河本っちゃんの元気な姿、感涙」「な、な、何ぃ〜楽しそう」「すご!!オダギリジョーのこんなプライベートショット初めて見ました!!」「伝説の転校生！」などの反響が集まっている。
