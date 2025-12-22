ふわっふわのだし巻き卵。岐阜県大垣市の「美膳」は、だし巻き卵の種類がとにかく多いんです。その数なんと97種類。

【写真を見る】卵の価格高騰で“だし巻き97種類”の店は｢ここまで上がると正直苦しい｣ 鳥インフルエンザの影響や物価高で｢来年はもっと上がる…｣

（常連客）

Q.何種類食べている？

「5種類いただいています。おいしい」

「入っている具材によって味が違っておいしい」

強火で一気に焼くことで、出汁の水分をしっかり残すのがおいしさの秘密。柔らかくなる分、卵を巻くのも難しい…。97種類のだし巻き卵のうち、一番人気は「プレーン」。税込み500円です。





卵の価格…調査開始以降“最高値”

（田中希宜記者）「ふわっふわです。中に出汁が凄く染み込んでいて、とってもおいしい」

しかし今、お店にとって心配なのは卵の価格高騰です。農林水産省が発表した卵の小売り価格を見ると、上昇を続け、ここ数か月は高止まり。12月は308円で、2003年の調査開始以降、最も高くなりました。



この店では、だし巻き玉子1つに卵を3個使用。年間1万5000個ほどを仕入れているということで、その影響は計り知れません。

（美膳・塩見久嗣さん）

「（仕入れ価格は）10個あたりで280円を少し超えるくらい。今までと比べて、創業以来一番高いんじゃないか。一番ベースとなる卵の価格がここまで上がると正直苦しい」

常連客は「なんとか価格を抑えてほしい」

卵の価格高騰を受け、店ではことし約3割の商品を50円から100円ほど値上げしました。



（常連客）

「値上がりしてくると、きついなって思う」

「なんとか価格を抑えてほしい。お父さん（店主）も工夫があると思うので、応援したい」

でも、一番人気の「プレーン」は、創業以来価格を据え置いています。



（塩見さん）

「上げられるものは値上げしたいけれど、お客さんが笑顔になってくれるのは嬉しいから」

来年は卵の価格「もっと上がる」

今後の卵、価格はどうなるのでしょうか。



（塩見さん）

「たぶん来年はもっと上がる。2023年の鳥インフエンザの影響がまだあるところに、物価高が進んでいる。養鶏業者も（価格を）上げざるを得ないと思う」

Q.卵の価格高騰が続くと値上げを考える？

「だし巻き卵の店は続けたいから、どこかで（値上げを）決断しなければいけない」



身近な卵が、高嶺の花になってしまうのでしょうか。