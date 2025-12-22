»°Í·Äâ¹¥³Ú¡¡Äï»Ò¡¦¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¤ÎàÍî¸ì³°³èÆ°á¤Ë¾Ð´é¡ÖÏÃÂê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¹¥³Ú¡Ê£·£·¡Ë¤ÈÄï»Ò¤Î¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£¶¡Á£²£µÆü¡¢¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËþÆ²¤¬»Õ¾¢¡¦¹¥³Ú¤È¤Î¿Í¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤òÉñÂæ²½¡£ËþÆ²Ìò¤òÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¡¢¹¥³ÚÌò¤Ïº´Æ£Àµ¹¨¤¬±é¤¸¡¢ËþÆ²¤ÏËÜÌ¾¡ÖËö¹âÅÍÌ´¡×Ì¾µÁ¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ËþÆ²¤Ï¡Ö·àÃÄ¥Ð¥¹¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤µ¤ó¤«¤éÉñÂæ²½¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡ØÀµÄ¾¡¢Àµµ¤¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¹ðÇò¡£à¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦»É·ãÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤¬¡¢¹¥³Ú¤Ï¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÇËÌç¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤Í¡£¡Ø»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¸ø¤Ë¤·¤¿¤«¤é¡¢ÇËÌç¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ï¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢Í¥¤·¤µ¤ÈÂÀ¤ÃÊ¢¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥³Ú¤Ï¡ÖÍî¸ì²È¤ÏÊÙ¶¯¤·¤ÆÍî¸ì¤Ç´ó¤»¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤¦¤Á¤âÂ©»Ò¤âÄï»Ò¤â¤ß¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Á´°÷¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Íî¸ì²È¤¬Íî¸ì¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë°ã¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤âÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÏÃÂê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËþÆ²¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÉñÂæ¤Î¥Á¥é¥·¤òÍî¸ìÃç´Ö¤ä¾¦Å¹³¹¤Ë¤âÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢»Õ¾¢¤È¤·¤Æ£Ð£Ò¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËþÆ²¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Ëö¹âÅÍÌ´¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£±£±Ç¯¤Ë¹¥³Ú¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢Íî¸ì²È¤ËÅ¾¿È¡££²£³Ç¯¤Ë¿¿ÂÇ¤Á¾º¿Ê¤·¡¢¹âºÂÌ¾¤ò¡Ö¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¡×¤Ë²þ¤á¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£²£´Ç¯¤Ë£Í£Â£Ó¤ÎÊ¡ÅçÄª·¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÁÈ¤àÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¤ò·ëÀ®¡£°ìÈÖÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤ò·è¤á¤ë£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Í¡Ý£±¤ÏÀË¤·¤¯¤â£³²óÀïÇÔÂà¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËþÆ²¤Ï¡ÖºòÆü¤â£Í¡Ý£±¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ç¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡££Í¡Ý£±¤â·è¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£