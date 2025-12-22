「山下美月プチ大感謝祭2025」開催決定 クリスマスイブに生配信
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の山下美月（26）本人から直接メッセージが届く公式スマホアプリ「山下美月メッセージ」が、年末年始に1週間無料トライアルなど「山下美月プチ大感謝祭2025」を開催することがわかった。
【写真】26歳元乃木坂人気メン、プライベート感溢れるメッセージ画像
12月24日のクリスマスイブにInstagramライブ（20時頃から）と「山下美月メッセージ」のアプリ購読者限定生配信（20時30分頃から）の2つの生配信をするほか、24日・25日の2日間にわたり「山下美月メッセージ」を初めて購読する人を対象に1週間無料購読トライアルキャンペーンを実施。さらにクリスマスイブの購読者限定生配信内では、正月シークレット企画が発表される予定だ。
「山下美月メッセージ」とは、山下本人から直接、写真や動画、音声などでメッセージを受け取れるスマートフォン向けのアプリサービス。ここでしか見られないメッセージ、写真や動画が届き、音声が届くとまるで山下から直接電話がかかってくるような体験も味わうことができるなど、ファンから好評を得ている。（modelpress編集部）
1999年7月26日、東京都生まれ。2016年、乃木坂46の3期生オーディションに合格。表題曲センターを務めるなどグループの中心メンバーとして活躍したほか、グループ活動中より俳優としても活動し、NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」、TBS系火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって「Eye Love You」、TBS系日曜劇場「下剋上球児」など数々の話題作に出演。2018年よりファッション誌「CanCam」専属モデルとしても活動し、表紙モデルも数多く務める。2024年5月に東京ドームにて開催された卒業コンサートをもって乃木坂46を卒業後も、現在に至るまで数々の映画、ドラマに出演し、活動の幅を広げている。（modelpress編集部）
◆山下美月プチ大感謝祭2025
◆山下美月（やました・みづき）プロフィール
