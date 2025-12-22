読者が選ぶ「BLドラマ最強ツンデレセリフ」トップ5を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/12/22】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマランキングとして「胸キュン告白セリフ・“反則級”沼落ちセリフ・最強ツンデレセリフ」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「最強ツンデレセリフ」トップ5を発表する。
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
◆「BLドラマ最強ツンデレセリフ」トップ5
1位：「キモ」…「美しい彼」最終話：清居奏（八木勇征）／MBS
2位：「何してんだよ…早くぎゅってしろよ」…「みなと商事コインランドリー2」9話：湊晃（草川拓弥）／テレビ東京系
3位：「俺だってお前に好きって言われてねぇし！」…「コスメティック・プレイラバー」3話：間宮棗（奥野壮）／フジテレビ
4位：「夜遊びの仕方は教わったけど、キスの仕方はまだ教わってない」…「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」最終話：純浦千明（長野凌大）／フジテレビ
5位：「俺のこと好きなくせに」…「体感予報」4話：棚田葉（増子敦貴）／MBS
調査期間：2025年12月4日〜12月10日
回答数：6,653件（性別比：女性96.5％、男性0.7％、回答なし2.8％）
年代内訳：10代10.7％、20代18.1％、30代53.8％、40代9.5％、50代5.9％、60代以上2％
└うち学生の回答数：1,214件
└内訳：小学生0.4％、中学生12.9％、高校生31.5％、大学生・専門学生・大学院生55.1％
◆1位：「キモ」
1位は「美しい彼」（MBS／2021年）最終話より、“自転車2人乗り”シーンでの清居（FANTASTICS八木勇征）のセリフがランクイン。「なんでお前みたいなキモイやつ好きになったんだろ」という清居の言葉に、平良（萩原利久）が「もう1回言って」と“おねだり”すると、清居が「本当…キモ」と笑顔をこぼす。劇中では何度も登場していた「キモ」というセリフが、素直になりきれない清居の最大級の愛情表現に移り変わったことを感じさせ、多数の支持が集まった。
＜読者コメント＞
・「幸せいっぱいの顔で照れ隠しのように言う『キモ』。これ以上のツンデレがあるでしょうか…！！」
・「シリーズ通して変化していき、最終的には『好き』と同義語となった『キモ』。自転車の清居の甘々な表情とともに平良への大好きが感じられました」
・「自転車に2人乗りをして後ろから抱きつきながら言った言葉。セリフに反して穏やかな愛を感じて大好きです。清居の柔らかい笑顔も可愛すぎて最高です」
・「1話から同じセリフの『キモ』のはずなのに、どんどん『好き』に聞こえてくるのが不思議でした」
・「最高のツンデレ」
◆2位：「何してんだよ…早くぎゅってしろよ」
「みなと商事コインランドリー2」（2023年／テレビ東京系）9話の湊晃（通称：湊／超特急・草川拓弥）のセリフは2位に。慎太郎（通称：シン／西垣匠）への誕生日プレゼントとしてお揃いのブレスレットを贈った湊。それを嬉しそうに見つめる慎太郎の服の裾を掴み「何してんだよ…早くぎゅってしろよ」とハグをおねだりするという、普段はツンツンな湊の愛らしい一面に反響が寄せられた。
＜読者コメント＞
・「なかなか素直になれない湊さんがとっても可愛い。言い出すまでの表情と言い方が可愛い。レア感」
・「普段はシンに対してツンツンな湊さんがシンの服を引っ張ってハグしてほしい顔をしているところがツンデレで可愛い」
・「いつもは恥ずかしがって全然甘えない湊さんが、うつむきながら小さな声で言ったこのシーンは何回観ても可愛く心掴まれる！」
・「普段甘えたりしない湊が精一杯のわがままを言ったシーンにキュン」
・「湊が甘えているのが可愛い」
◆3位：「俺だってお前に好きって言われてねぇし！」
3位は「コスメティック・プレイラバー」（フジテレビ／2024年）3話にて、ハイスペックな後輩・佐橋（豊田裕大）が先輩・棗（奥野壮）に名前で呼んでほしいというおねだりに対し、棗が「なんでお前の頼み聞かなきゃいけねぇんだよ」「俺だってお前に『好き』って言われてねぇし！」と拗ねた様子を見せた一言がランクイン。強い口調ながらも、佐橋に頭を撫でられると何も言い返せず自身の恋心を自覚する姿もいじらしい。
＜読者コメント＞
・「棗の素直じゃない可愛さが全開のシーン。佐橋への恋心が滲み出ていて最高です」
・「『好き』と言われていないことを気にしている棗さんの精一杯のツンデレ攻撃。シンプルに超可愛い」
・「『好き』って言われてないことを気にしてるのも可愛いし、口調は強いけど照れてるのがいい！結局その場では佐橋は『好き』って言わなかったのもお互いツンデレな感じで良かった！」
・「佐橋に『好き』と言われたことがないのを気にしている棗さんが可愛かった」
・「拗ねてる姿が可愛すぎました」
◆4位：「夜遊びの仕方は教わったけど、キスの仕方はまだ教わってない」
＜読者コメント＞
・「表情も言い方も全てが本当に可愛すぎました」
・「キスしたいけど、素直に言えずこういう言い回しになったところが可愛い」
・「プライド高く強がりな千明くん（原因は自分にある。長野凌大）。キスのおねだりの言い方が可愛いすぎた」
◆5位：「俺のこと好きなくせに」
＜読者コメント＞
・「葉（GENIC増子敦貴）の友達である万さん（松村沙友理）への瑞貴（樋口幸平）の態度に嫉妬して拗ねて言ったこのセリフは、酔っ払っていて本音が出てしまったシーンで、ザ・ツンデレだと思います！」
・「いつもはツンツンなのに、このセリフを言っている時の顔がデレすぎたから」
・「お酒の力を借りて普段言えない言葉を瑞貴に言うところがめちゃくちゃ好きです」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
