ミセス大森元貴の表紙＆裏表紙解禁「モデルプレスカウントダウンマガジン」巻頭に登場
【モデルプレス＝2025/12/22】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が表紙を飾る雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）が12月24日に発売される。表紙と裏表紙が解禁された。
【写真】ミセス大森元貴の筋トレ姿「上半身大きくてびっくり」
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森が登場。独占グラビア＆インタビューを大ボリュームで掲載し、大森のミュージシャン、作家、俳優それぞれの顔について掘り下げていく。さらに、大森を知る関係者への取材も敢行した。
「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」、「SNS影響力トレンド俳優・女優」、「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画も。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、高橋文哉、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。
そのほか、TBS系新金曜ドラマ「DREAM STAGE」（2026年1月スタート）に抜擢されたボーイズグループ・NAZE、映画・ドラマ主題歌など豪華タイアップ曲収録の3rdアルバムをリリースするマカロニえんぴつ、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈、ドラマ考察系YouTuberの6969b〜ろくろっ首〜が話題のトピックについて語る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス大森元貴の筋トレ姿「上半身大きくてびっくり」
◆ミセス大森元貴が表紙に登場
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森が登場。独占グラビア＆インタビューを大ボリュームで掲載し、大森のミュージシャン、作家、俳優それぞれの顔について掘り下げていく。さらに、大森を知る関係者への取材も敢行した。
◆「モデルプレス今年の顔」「クリエイター影響力トレンドランキング」…今年のトレンド振り返る
「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」、「SNS影響力トレンド俳優・女優」、「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画も。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、高橋文哉、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。
そのほか、TBS系新金曜ドラマ「DREAM STAGE」（2026年1月スタート）に抜擢されたボーイズグループ・NAZE、映画・ドラマ主題歌など豪華タイアップ曲収録の3rdアルバムをリリースするマカロニえんぴつ、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈、ドラマ考察系YouTuberの6969b〜ろくろっ首〜が話題のトピックについて語る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】