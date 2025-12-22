読者が選ぶ「BLドラマ“反則級”沼落ちセリフ」トップ5を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/12/22】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマランキングとして「胸キュン告白セリフ・“反則級”沼落ちセリフ・最強ツンデレセリフ」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「“反則級”沼落ちセリフ」トップ5を発表する。
【写真】BLドラマ沼落ちセリフトップ5一覧
1位：「もっとちゃんと...うつしていいよ」…「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」4話：蛭川晴喜（上村謙信）／読売テレビ
2位：「俺はあなたのこと余裕で抱けます」…「40までにしたい10のこと」1話：田中慶司（庄司浩平）／テレビ東京系
3位：「申し訳ないけど、片想いには戻してやれない」…「美しい彼」シーズン2 最終話：清居奏（八木勇征）／MBS
4位：「ここで抱き潰したくなる」…「コスメティック・プレイラバー」5話：佐橋斗真（豊田裕大）／フジテレビ
5位：「ごめんはいいから…抱いてほしい」…「セラピーゲーム」5話：三兎湊（NAOYA）／日本テレビ系
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2025年12月4日〜12月10日
回答数：6,653件（性別比：女性96.5％、男性0.7％、回答なし2.8％）
年代内訳：10代10.7％、20代18.1％、30代53.8％、40代9.5％、50代5.9％、60代以上2％
└うち学生の回答数：1,214件
└内訳：小学生0.4％、中学生12.9％、高校生31.5％、大学生・専門学生・大学院生55.1％
見事1位に輝いたのは「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（読売テレビ／2024年）4話より、蛭川晴喜（上村謙信）の一言。宿泊学習で熱を出した水無瀬（本島純政）の元にアイスを持って見舞いに駆けつけた蛭川。「人にうつすと治るらしいよ」と水無瀬のアイスを一口食べると「もっとちゃんとうつしていいよ」と言い放ち、4回連続でキス。2人の距離が縮まった甘くて美しいシーンにときめく人が続出した。
＜読者コメント＞
・「蛭川の水無瀬への愛が溢れていて、シーン丸ごと美しくドキドキが止まらない」
・「何気ない一言なのに、2人の空気が一気に“特別”に変わった感じがしたからです」
・「このシーン以外考えられないくらい視聴者を『未成年』の沼に落とした蛭川のセリフ。水無瀬と蛭川2人の距離がグッと縮まった」
・「体調を崩した水無瀬のお見舞いに来た蛭川がキスの途中で放った言葉。かすれた甘い声で水無瀬のしんどさを引き受けようとする優しさに水無瀬も初めて蛭川のキスを受け入れる。弱っている時に、色気と優しさを兼ね備えたこのセリフを言われたら誰でも沼落ち待ったなし」
・「伝説のアイスキスシーンでのセリフ。このドラマを代表するような印象的な一言だったから」
2位の「俺はあなたのこと余裕で抱けます」は「40までにしたい10のこと」（テレビ東京系／2025年）1話で登場。夜のオフィスで「40までにしたい10のこと」リストを見返していた40歳目前の上司・十条雀（風間俊介）に、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）がリストに書いてあることを一緒にやろうと提案。さらに、雀を抱き寄せ「俺はあなたのこと、余裕で抱けます」と積極的な言動で迫る姿に、沼落ちする視聴者が多かった。
＜読者コメント＞
・「最初はものすごく大胆に聞こえるセリフだけど、最終話まで観た後にもう一度観ると慶司くんがものすごく勇気を出して言ったセリフなんだなと分かります。また、言われた後の雀さんの表情が本当に可愛いです！」
・「キラーワードでありながら、物語後半までを観てからもう一度観た時に違った印象になる。一度で二度楽しめるセリフ」
・「全てはここから始まったから」
・「ストレートすぎて度肝抜かれました」
・「身長差からのバックハグでのこのセリフは、沼落ちするには十分の破壊力。まさに反則級です」
3位は「美しい彼」シーズン2（MBS／2023年）最終話より「申し訳ないけど、片想いには戻してやれない」がランクイン。平良一成（萩原利久）は、才能があり美しい清居奏（FANTASTICS八木勇征）と自身を比べ「俺は清居にふさわしくない」と自分を卑下し、自分は石ころのような存在だと言う。そんな彼に、グッと顔を寄せた清居は「申し訳ないけど…片想いには戻してやれない」と言い放つ。平良への揺るぎない想いを感じさせた一言に心を掴まれたという声が寄せられた。
＜読者コメント＞
・「この人をずっと離さないという決意を感じてグッとくる」
・「平良に対して、素直に愛情表現できない清居から出た言葉にキュンとしました」
・「清居の平良への気持ちがこの一言に詰まってるから」
・「強烈な愛の告白にキュン」
・「片想いだとずっと思い込んでいる平良に対してはっきりと気持ちを不器用ながらも伝えるところが好き」
＜読者コメント＞
・「佐橋（豊田裕大）にしか言えない反則級セリフ！」
・「『抱き潰したくなる』という言葉を初めて聞いた！仲直りのシーンで2人の想いが溢れてるのがいいし、その後のシーンも最高です！」
・「『抱き潰す』というワードに痺れました。棗（奥野壮）への想いの強さが伝わってきて、観てるこっちが恥ずかしくなっちゃうくらい、どストレートな佐橋のセリフは沼です！」
＜読者コメント＞
・「仲直りをして、静真（龍宮城・冨田侑暉）が話しているのを遮りキスした湊（MAZZEL・NAOYA）のセリフ。湊の甘い視線と声にキュンキュンしたから」
・「湊の溢れ出す想いを感じたから」
・「仲直りのキスをした後、上目遣いで言った湊くんがあまりにも可愛すぎました」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BLドラマ沼落ちセリフトップ5一覧
◆「BLドラマ“反則級”沼落ちセリフ」トップ5
1位：「もっとちゃんと...うつしていいよ」…「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」4話：蛭川晴喜（上村謙信）／読売テレビ
2位：「俺はあなたのこと余裕で抱けます」…「40までにしたい10のこと」1話：田中慶司（庄司浩平）／テレビ東京系
3位：「申し訳ないけど、片想いには戻してやれない」…「美しい彼」シーズン2 最終話：清居奏（八木勇征）／MBS
4位：「ここで抱き潰したくなる」…「コスメティック・プレイラバー」5話：佐橋斗真（豊田裕大）／フジテレビ
5位：「ごめんはいいから…抱いてほしい」…「セラピーゲーム」5話：三兎湊（NAOYA）／日本テレビ系
調査期間：2025年12月4日〜12月10日
回答数：6,653件（性別比：女性96.5％、男性0.7％、回答なし2.8％）
年代内訳：10代10.7％、20代18.1％、30代53.8％、40代9.5％、50代5.9％、60代以上2％
└うち学生の回答数：1,214件
└内訳：小学生0.4％、中学生12.9％、高校生31.5％、大学生・専門学生・大学院生55.1％
◆1位：「もっとちゃんと...うつしていいよ」
見事1位に輝いたのは「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（読売テレビ／2024年）4話より、蛭川晴喜（上村謙信）の一言。宿泊学習で熱を出した水無瀬（本島純政）の元にアイスを持って見舞いに駆けつけた蛭川。「人にうつすと治るらしいよ」と水無瀬のアイスを一口食べると「もっとちゃんとうつしていいよ」と言い放ち、4回連続でキス。2人の距離が縮まった甘くて美しいシーンにときめく人が続出した。
＜読者コメント＞
・「蛭川の水無瀬への愛が溢れていて、シーン丸ごと美しくドキドキが止まらない」
・「何気ない一言なのに、2人の空気が一気に“特別”に変わった感じがしたからです」
・「このシーン以外考えられないくらい視聴者を『未成年』の沼に落とした蛭川のセリフ。水無瀬と蛭川2人の距離がグッと縮まった」
・「体調を崩した水無瀬のお見舞いに来た蛭川がキスの途中で放った言葉。かすれた甘い声で水無瀬のしんどさを引き受けようとする優しさに水無瀬も初めて蛭川のキスを受け入れる。弱っている時に、色気と優しさを兼ね備えたこのセリフを言われたら誰でも沼落ち待ったなし」
・「伝説のアイスキスシーンでのセリフ。このドラマを代表するような印象的な一言だったから」
◆2位：「俺はあなたのこと余裕で抱けます」
2位の「俺はあなたのこと余裕で抱けます」は「40までにしたい10のこと」（テレビ東京系／2025年）1話で登場。夜のオフィスで「40までにしたい10のこと」リストを見返していた40歳目前の上司・十条雀（風間俊介）に、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）がリストに書いてあることを一緒にやろうと提案。さらに、雀を抱き寄せ「俺はあなたのこと、余裕で抱けます」と積極的な言動で迫る姿に、沼落ちする視聴者が多かった。
＜読者コメント＞
・「最初はものすごく大胆に聞こえるセリフだけど、最終話まで観た後にもう一度観ると慶司くんがものすごく勇気を出して言ったセリフなんだなと分かります。また、言われた後の雀さんの表情が本当に可愛いです！」
・「キラーワードでありながら、物語後半までを観てからもう一度観た時に違った印象になる。一度で二度楽しめるセリフ」
・「全てはここから始まったから」
・「ストレートすぎて度肝抜かれました」
・「身長差からのバックハグでのこのセリフは、沼落ちするには十分の破壊力。まさに反則級です」
◆3位：「申し訳ないけど、片想いには戻してやれない」
3位は「美しい彼」シーズン2（MBS／2023年）最終話より「申し訳ないけど、片想いには戻してやれない」がランクイン。平良一成（萩原利久）は、才能があり美しい清居奏（FANTASTICS八木勇征）と自身を比べ「俺は清居にふさわしくない」と自分を卑下し、自分は石ころのような存在だと言う。そんな彼に、グッと顔を寄せた清居は「申し訳ないけど…片想いには戻してやれない」と言い放つ。平良への揺るぎない想いを感じさせた一言に心を掴まれたという声が寄せられた。
＜読者コメント＞
・「この人をずっと離さないという決意を感じてグッとくる」
・「平良に対して、素直に愛情表現できない清居から出た言葉にキュンとしました」
・「清居の平良への気持ちがこの一言に詰まってるから」
・「強烈な愛の告白にキュン」
・「片想いだとずっと思い込んでいる平良に対してはっきりと気持ちを不器用ながらも伝えるところが好き」
◆4位：「ここで抱き潰したくなる」
＜読者コメント＞
・「佐橋（豊田裕大）にしか言えない反則級セリフ！」
・「『抱き潰したくなる』という言葉を初めて聞いた！仲直りのシーンで2人の想いが溢れてるのがいいし、その後のシーンも最高です！」
・「『抱き潰す』というワードに痺れました。棗（奥野壮）への想いの強さが伝わってきて、観てるこっちが恥ずかしくなっちゃうくらい、どストレートな佐橋のセリフは沼です！」
◆5位：「ごめんはいいから…抱いてほしい」
＜読者コメント＞
・「仲直りをして、静真（龍宮城・冨田侑暉）が話しているのを遮りキスした湊（MAZZEL・NAOYA）のセリフ。湊の甘い視線と声にキュンキュンしたから」
・「湊の溢れ出す想いを感じたから」
・「仲直りのキスをした後、上目遣いで言った湊くんがあまりにも可愛すぎました」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】