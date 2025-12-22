元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、ショーパン×タイツで美脚際立つ「元気もらえる」「健康的で可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12月22日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「元気もらえる」タイツコーデ
竹中アナは「今日は華華天国担当日」とラジオ番組「華華天国」（同局／毎週月〜金曜ごご2時30分〜）でパーソナリティを務めることを報告。「リスナーさんに会える」とつづり、晴れた屋外で撮影したソロショットを投稿した。ビタミンカラーのトップスにショートパンツとタイツを合わせた、美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「健康的で可愛い」「ショートパンツ似合う」「笑顔がまぶしい」「元気もらえるコーデ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆竹中知華アナ、美脚のぞくショーパン姿披露
◆竹中知華アナの投稿に「健康的で可愛い」と反響
