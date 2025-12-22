山本圭壱、1歳長女顔出しの散歩ショット公開「赤ちゃんモデルのよう」「アンヨが上手になりましたね」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が12月21日、オフィシャルブログを更新。朝の散歩で見せた、1歳の長女・にこりちゃんとのほのぼのとした時間を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】57歳吉本芸人「赤ちゃんモデルのよう」1歳長女が可愛すぎる
この日、山本は「朝のお散歩」と題してブログを更新。「とゆうわけで 朝のお散歩に行きました」と切り出し、車の洗車の待ち時間を利用して、娘と約1時間の散歩に出かけたことを報告した。
淡いピンクのアウターを着てよちよちと歩く娘の可愛らしい姿とともに「よいしょよいしょ」と声をかけながら見守る様子や、途中で立ち止まり、カメラに向かってポーズを決める場面もあり、「ちょいと止まって はいポーズ」とコメント。「いつもニコニコにこりさんでございます」と、娘の笑顔に目を細めつつ、「動画はいかがっス」と撮影している山本を一生懸命に追いかけるように歩く娘の動画も公開した。
散歩前の様子として、自宅で横になりながらくつろぐ自身の姿も公開し、「これは行く前のパパ本圭壱っス」とユーモアを交えて紹介。最後は「またねー」とつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「かわいいなぁ」「癒されるわー」「赤ちゃんモデルのよう」「歩くスピードがめっちゃ早い」「超絶可愛い」「アンヨが上手になりましたね」「うわーパパとにこちゃん朝デート散歩いいなぁ」「ほんと山さんステキなパパだなぁ」「けいちょんパパさん、ドラえもん似合う」などの声が寄せられている。
山本は2022年11月に西野と結婚。2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、ブログでは“パパ本圭壱”としての日常を、愛情とユーモアを込めて発信し続けている。（modelpress編集部）
