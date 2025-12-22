映画館のない街、岐阜県高山市で大ヒット中の映画「国宝」の特別上映会がありました。この高山市、「国宝」の制作に欠かせない街だったんです。

邦画の興行収入で、実写作品の歴代1位を更新した映画「国宝」。

任侠の一門に生まれながら、女形の歌舞伎役者になった喜久雄が、歌舞伎の名門の御曹司である俊介と切磋琢磨し、人間国宝になるまでを描く一代記です。

全国各地でロングラン上映が続いていますが…。

「映画館のない街、高山市で『国宝』の特別上映会が始まります。チケットは発売初日、午前中に完売したそうです」(メ～テレ 舘京香記者)

高山市では2014年に「高山旭座」が閉館し、映画館のない街となりました。

地元出身の舞踊家が働きかけ実現

2回であわせておよそ2500席が用意された上映会は、映画「国宝」で振り付け指導をした高山市出身の舞踊家、谷口裕和さんの働きかけで実現しました。

この日は、人間国宝の歌舞伎役者「小野川万菊」を演じた田中泯さんもサプライズで会場に。

「高い声を出すのがすごく恥ずかしかった。母親のしゃべり方をまねして話していた」

「映画の撮影が終わってからあの声は聞けていない。あの役の声だったんだなと思う」(谷口裕和さん)

そして舞台あいさつでは…。

「(高山市で)しっかり稽古してクランクインした。映画館のない高山や飛騨の方々に見てもらいたいという思いでいた」(谷口さん)

映画製作に欠かせなかった高山市

実は、高山市は「国宝」の制作に欠かせない街だったんです。主演の吉沢亮さんらがクランクイン直前に合宿をしたのが…。

「高山市内にある稽古場で、吉沢亮さんと横浜流星さんが3日間合宿をされたそうです」(メ～テレ 舘京香記者)

高山市内にある、谷口さんの稽古場。ここが国宝の誕生に大きな役割を果たしました。

「映画の撮影に入る直前だったので、踊りづめ。ずっと踊ってもらいたいということで朝から晩まで稽古した。高山の街を散策したり、ちょっと息抜きしたり、普段の空気と違うところに来たということと、東京に決して帰れる距離ではないのが集中できたのでは」(谷口裕和さん)

谷口さんは監督とプロデューサーから「生まれたときから歌舞伎俳優に見えるようにしてほしい」と、この仕事を任されました。

「吉沢亮さんは、どちらかというと心から入る。稽古をしていて私が振りを移しても心から入っていく、形より心から入るタイプで、横浜流星さんの場合は形から入る。形が整ったところで役の心が入る。そこが2人の大きな違いだと思います」(谷口さん)

伝統芸能に関わる谷口さんは、”国宝旋風”について…。

「日本の伝統文化ってすごいなと思った。どこか体の中に日本人の血があって、それがよみがえったんだと思う。これを機会に伝統文化に興味を持っていただけたら」(谷口さん)