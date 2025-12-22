過去最多4人による争いとなった静岡･富士市長選挙は政治経験のない元中学校教諭の金指祐樹氏が元市議の3人に競り勝ち、初当選を果たしました。



富士市長選挙は、開票の結果新人の金指祐樹氏が3万3000票余りを獲得し、初当選を果たしました。



「しがらみや利権もなく、組織や団体もない私が、今回の厳しい選挙に勝つことができたのはいったいなぜなのか。それは今までの政治ではなくて、本当に変えてほしい、市民の方々の願い、力があったからだと思います」





金指氏は4人の候補の中で唯一、政治経験がなく、元市議3人を相手に選挙戦へ挑みました。この中では、中学校教諭や民間企業で働いた経験を踏まえ、若者が戻ってきやすい、安心して暮らせる街にしていきたいと訴えました。（初当選した金指 祐樹 氏･48歳）「富士市をなんとかしてほしい変えてほしい、その強い思いに、これから全力で応えていきたいと思っています」一方、細野豪志衆院議員が応援に入るなど組織戦を展開した一条義浩氏は、組織を持たない金指氏に6000票ほど届きませんでした。（落選した 一条 義浩氏･55歳）「なかなか思いが届かなかったのか、それとも私の力不足なのか、今後しっかりと分析して、自分なりに考え直さなければいけない。本当に申し訳ありませんでした」人口約24万人。静岡県内第3の都市である富士市は、少子化や人口減少が課題となっていて、新市長には、にぎわいを取り戻すまちづくりや産業振興策が求められます。一夜明け、当選証書を受け取った金指氏は。（初当選した金指 祐樹 氏･48歳）「経済、産業政策に力を入れていきたいと考えています。まずは、企業誘致もしますし、スタートアップの支援もしますし、中小企業、地場への支援をやっていきたいと考えています」新市長の就任は2026年1月19日です。