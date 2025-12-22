「満州アヘンスクワッド」漫画家・鹿子さん、脈絡膜悪性黒色腫で死去　３７歳…「ヤングマガジン」が発表　作品は今後も継続へ

漫画「満州アヘンスクワッド」原作・馬司）の作画担当の鹿子さんが、１１月８日に脈絡膜悪性黒色腫のため亡くなっていたことが２２日、わかった。３７歳だった。同作が連載されていた漫画誌「ヤングマガジン」（講談社）の編集部が同作の公式Ｘ（旧ツイッター）などで発表した。

編集部は「『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が２０２５年１１月８日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。３７歳でした。鹿子先生の素晴らしいご活躍に感謝と敬意を表すると共に、心よりご冥福をお祈りいたします ２０２５年１２月２２日 ヤングマガジン編集部」と報告。

続けてのポストでは「鹿子先生からは生前に『自分の身に何かあった場合は代筆の方を立てて物語を完結させてほしい』という言葉を預かっておりました。代筆をお願いする方については未定ですが、編集部として鹿子先生の想いを継ぎ『満州アヘンスクワッド』を完結まで導いていく所存です。今後の『満州アヘンスクワッド』につきましては、ヤングマガジン本誌ならびに作品公式Ｘにて告知させていただきます」と、今後について伝えた。

また、鹿子さんのＸでは、編集部のポストを引用して「鹿子の家族より、本人に代わりお知らせを共有させていただきます。生前、応援してくださったすべての方へ心より感謝申し上げます。『満州アヘンスクワッド』を今後とも、よろしくお願い致します」とポストした。

同作は、２０２０年４月から「コミックＤＡＹＳ」で連載がスタートし、２１年９月から「週刊ヤングマガジン」に掲載誌を移して連載を再開。編集部は「その卓越した画力と丁寧な描写力で素晴らしい作品を世に送り出してきました」と紹介している。