シンガー・ソングライターの松任谷由実（７１）が大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場することが２２日、同局から発表された。２２年以来３年ぶり７回目の出場になる。

披露するのは２曲。１曲目は最新アルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／Ｙｕｍｉ ＡｒａＩ」に収録された「天までとどけ」で、荒井由実名義の時代を想起させる、新しくも懐かしいノスタルジックな雰囲気のナンバー。もう１曲は荒井由実時代に発表した、ユーミンの原点とも言える１曲を特別に届ける予定だ。

ユーミンは「放送１００年、心からおめでとうございます。おおよそ５０年前当時、日本の芸能界の本流から遠く離れた場所に足を踏み入れた自分が、このメモリアルな紅白歌合戦に出演させていただく日が来るなんて、正に（夢のような事実）です。 光栄と感謝の気持ちでステージに立ちたいと思います」とコメントした。

【松任谷由実と紅白】

０５年 「Ｓｍｉｌｅ ａｇａｉｎ」

１１年 「春よ、来い」

１８年 「ひこうき雲」「やさしさに包まれたなら」

１９年 「ノーサイド」※

２０年 「守ってあげたい」※

２２年 「Ｃａｌｌ ｍｅ ｂａｃｋ」※

※は特別企画での出演