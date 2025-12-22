¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡È¥È¥È¥í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê»³¡É¤òÄ´ºº¡¡¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò¸ª¼Ö¡ª¡©¡¡É§º¬¾ë¤Î³°ËÙ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤È¤Ï¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡Ù¤Î¥È¥È¥í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê»³¤¬¡¢¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿!?¡¡¸½ÃÏ¤ÇA.B.C-Z¤ÎÄÍÅÄÎ½°ì¤Ï¡¢ÂÎ½Å73kg¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ê¡°æ¼£¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò¸ª¼Ö¤·¤ÆÆæ¤Î»³¤ò´Ñ»¡¡ª¡¡Èó¾ï¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤éÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢É§º¬¤Î¶Ã¤¤ÎÎò»Ë¤¬¤³¤Î»³¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡ª
¡È¥È¥È¥í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê»³¡É¤Ï¡¢É§º¬¾ë¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ëÃæ±û¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¼ÂÊª¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÄÍÅÄ¤Ï¡¢¡Öµ×ÀÐ¾ù¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬¡ÊÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¡ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Í¡£¤³¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤ë¤È³Î¤«¤Ë¥È¥È¥í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£ÌÚ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤Ï¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÌ±²È¤Î2³¬¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢»³¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÀÐ³À¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»³¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤¯¸«¤ë¤¿¤á¡¢ÄÍÅÄ¤ÏÊ¡°æ¥¢¥Ê¤ò¸ª¼Ö¤·¤¿¡£
Ê¡°æ¥¢¥Ê¤ÏÄÍÅÄ¤è¤ê¤âÂÎ³Ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤½¤ÎÂÎ½Å¤Ï¤Ê¤ó¤È73¥¥í¡ª¡¡¶ÚÆù¤¬¼«Ëý¤ÎÄÍÅÄ¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ä¤é¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤Ã¡ª¡¡ËÜ¤ÃÅö¤Ë½Å¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤©～ÄÍÅÄ¤µ¤ó¡¢ÀÐ³À¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¹ÈÍÕ¤ÎÌÚ¤¬¡×¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¡£ÄÍÅÄ¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ö¹øÄË¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÄÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¤Î¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
»³¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿ÄÍÅÄ¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ»ËÀ×É§º¬¾ëÀ×¡¡³°ËÙ°ä¹½¡ÊÅÚÎÝ¡Ë¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿ÀâÌÀÈÇ¤òÈ¯¸«¡£¥È¥È¥í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê»³¤¬¡¢É§º¬¾ë¤Î³°ËÙ¤òÂ¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ç¤¤¿ÅÚÎÝ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¼¢²ì¤Ë¾Ü¤·¤¤°ÊÁÒ·ÉÇ·¤µ¤ó¡ÊµþÅÔ¤Î¥ß¥Ë¥Ä¥¢ー¡¦¤Þ¤¤¤Þ¤¤µþÅÔÂåÉ½¡Ë¤¤¤ï¤¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÉ§º¬¾ë¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎËÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥È¥í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê»³¤Ï¡¢°ìÈÖ³°Â¦¤ÎËÙ¤òÂ¤¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ç¤¤¿¤â¤Î¡£¶áÇ¯³°ËÙ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¾¦Å¹³¹¤Ë»³¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ææ¤ÎËÜÂê¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£°ÊÁÒ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö³°ËÙ¤Ï¸µ¡¹Áí±äÄ¹3.8¥¥í¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î·ë¹½Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç¡¢¡ÖËÉ¸æ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤È¾ë²¼Ä®¤ò·ë¤Ö½ÅÍ×¤Ê¿å±¿¥ëー¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê³°ËÙ¤òËä¤áÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉ§º¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤ë»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÊÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢É§º¬¸ý±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀéÄ»¥öµÖ¸ø±à¤Ø¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÍÅÄ¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£
ÀéÄ»¥öµÖ¸ø±à¤Ï¡¢¸ø±à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â»³¤Î¤è¤¦¡ª¡¡ÄÍÅÄ¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ËØ³Á³¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄ´ºº¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤òµ§¤ë2¤Ä¤ÎÅã¤òËÌ¥¨¥ê¥¢¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÄÍÅÄ¤Ï¡¢ÀéÄ»¥öµÖ¸ø±à¤â¥È¥È¥í¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê»³¤ÈÆ±¤¸ÅÚÎÝ¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¡ÖÅÚÎÝ¤Ç¤Ç¤¤¿»³¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ê¡¢±«¤Ê¤É¤ÇÊø¤ì¤ÆÈï³²¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¿¤áËä¤áÌá¤·¤¿¡×¤È¿äÍý¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÄÍÅÄ¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¸ø±àÆâ¤Ç¡¢Ìó1000Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÄ¹µ×»û¤òÈ¯¸«¡£½»¿¦¤«¤é»û¤ÎÎò»Ë¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£²ó¤ÎÆæ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤·¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢À¾¥¨¥ê¥¢¤ØÄ´ºº¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÄÍÅÄ¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢150¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Î¡¢¤Ê¤¬～¤¤ÀÐ³À¤òÈ¯¸«¡£¤³¤ÎÀÐ³À¤«¤é2¿Í¤Ï¡¢¡ÖÉ§º¬¤Î³¹¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ³°ËÙ¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¤Ç¤¤¿ÅÚÎÝ¤Î»³¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Âç±«¤Ê¤É¤ÇÊø¤ì¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÚÎÝ¤òËÙ¤ÎÃæ¤ËÌá¤·¡¢³°ËÙ¤ÏËä¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈºÇ½ªÍ½ÁÛ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
2025Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÆæ²ò¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼«¿®Ëþ¡¹¤ÊÄÍÅÄ¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¤Î¿äÍý¤Î·ë²Ì¤Ï100ÅÀËþÅÀÃæ¤Þ¤µ¤«¤Î0ÅÀ¡ª¡¡Èà¤é¤Ë°ÊÁÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÄ»¥öµÖ¸ø±à¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÌÄµÜ¿À¼Ò¤À¡£¿À¼Ò¤ÎÀâÌÀÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¡ÊÂç¿ÀÍÍ¡Ë¤Ï¡¢³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¤Ò¤í¤¯¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚÉÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¾Î¤ª¤³¤ê¡Ê¥Þ¥é¥ê¥ä¡Ë¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¶áÊÕ¤Î¿ò·É¤ò¤¦¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿É§º¬¾ë¤Î³°ËÙ¤Ï¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¸¶Ãî¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¥Ï¥Þ¥À¥é²ã¤Î°ìÂçÀ¸Â©ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÉ§º¬¾ë¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¸»ÍêÄ«¤â¤«¤«¤ë¤Û¤ÉÀÎ¤«¤éÉ÷ÅÚÉÂ¤È¤·¤Æ¥Þ¥é¥ê¥¢¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥é¥ê¥¢´µ¼Ô¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¼¢²ì¸©Ì±¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Àï¸å¤Ë¥Þ¥é¥ê¥¢ÂÐºö¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢º¬¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë³°ËÙ¤¬Ëä¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢Ä¹µ×»û¤Î½»¿¦¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»ñÎÁ¤Ë¤âÉ÷ÅÚÉÂ¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÍÅÄ¤ÈÊ¡°æ¥¢¥Ê¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥¹¥ëー¡£2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤â0ÅÀ¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤ÎÄ´ºº¤È¿äÍý¤Ï¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ønews¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË～¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ËÆâ¤Î¡ÖÊ¡°æ¡ßÄÍÅÄ¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó!?¡×12·î16ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
