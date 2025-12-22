アメリカ企業Blue Origin（ブルーオリジン）は日本時間2025年12月20日、同社の再使用型ロケット「New Shepard（ニューシェパード）」による有人宇宙飛行ミッションを実施しました。搭乗していた6名のクルーは無事地上へ帰還したことを、同社がウェブサイトやSNSで報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

New Shepard (NS-37)

ロケット：New Shepard打ち上げ日時：日本時間 2025年12月20日23時15分発射場：ローンチサイト・ワン（西テキサス、アメリカ）ペイロード：クルーカプセル（乗員6名）

今回のミッションは「NS-37」と呼ばれています。6名のクルーが搭乗したクルーカプセルはカーマン・ラインを越えて海抜高度107kmの宇宙空間（※）に到達し、発射から約10分後にパラシュートで地上へ帰還しました。

※…国際航空連盟（FAI）によって定められた宇宙空間と地球大気圏の境界は海抜高度100kmで、カーマン・ラインと呼ばれています。

クルーの1人、Michaela BenthausさんはESA＝ヨーロッパ宇宙機関のエンジニアです。2018年にマウンテンバイクの事故で脊髄を損傷し、日常生活で車椅子を利用しています。Blue Originによれば、Benthausさんはカーマン・ラインを通過した初の車椅子使用者となりました。

なお、現在ブルーオリジンが実施している有人宇宙飛行は、地球周回軌道に入らないサブオービタル飛行（弾道飛行）です。今回実施されたNS-37は、同社にとって16回目の有人宇宙飛行ミッションとなりました。

関連画像・映像

【▲ 6名のクルーが搭乗したカプセルを搭載して打ち上げられたNS-37ミッションの「New Shepard」ロケット。Blug Originのライブ配信から（Credit: Blue Origin）】

【▲ クルーカプセルの分離後に着陸するNS-37ミッションの「New Shepard」ロケットのブースター（Credit: Blue Origin）】

【▲ パラシュートを展開して着陸するNS-37ミッションの「New Shepard」のクルーカプセル（Credit: Blue Origin）】

【▲ NS-37ミッションで飛行を終えたクルーの1人Michaela Benthausさん（Credit: Blue Origin）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 直近のロケット打ち上げ情報 ブルーオリジン、「ニューシェパード」で15回目の有人ミッション実施ブルーオリジン、「ニューシェパード」で無人のNS-35ミッション実施参考文献・出典Blue Origin - New Shepard Completes 37th MissionBlue Origin (X)