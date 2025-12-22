東京モノレールは、12月23日からアーティスト・Hogalee（ホガリー）氏のデザインによるラッピング列車の運行を開始します。駅や車両を日本の今や伝統文化を発信する空間へと彩る取り組み「TOKYO ART＆CULTURE」の一環。

【参考】

東京モノレールは「東京パノラマライン」に！開放的な車窓からの眺望をイメージした11月からの新愛称！現代アートコラボ車両なども実施（※2025年10月掲載）

https://tetsudo-ch.com/13012686.html

今回のデザイントレインでは、インパクトのある漫画描写で定評のある現代アーティスト、Hogalee氏のアートを車体側面や車内に展開します。

運行期間は2025年12月23日から2026年11月30日までを予定しており、運行区間はモノレール浜松町駅から羽田空港第2ターミナル駅までの全線（東京パノラマライン、2025年11月に路線愛称導入）です。使用車両は10000形の10021編成。

作品タイトルは「Chiral（キラル）」

作品のコンセプトは「颯爽として元気で都会的。海風を受けて髪がなびく女性。」です。Hogalee氏は「女性 / girl」をモチーフに、漫画描写の線画で記号化した作品を描き続けるアーティストです。

車体側面のデザインは、海側と山側にそれぞれ3点ずつ、1・2号車間、3・4号車間、5・6号車間に配置されます。輪郭線で表現されたアートは、浮世絵や漫画といった「和」を意識させるもので、訪日客には日本らしさを、日常の利用者には非日常を感じさせる狙いがあるといいます。

また、車内でも各車両の壁面にアートワークが展開されるほか、窓上のポスターでは作品説明やアーティスト紹介が行われます。

イメージ

駅は「祭り」テーマのトリックアート

車両だけでなく、駅構内でもアートを展開――今後の「TOKYO ART＆CULTURE」の取り組みとして、羽田空港第3ターミナル駅にて2026年3月から当面の間、駅装飾を実施する予定です。具体的には、日本の伝統である「まつり」をテーマにしたトリックアートによる撮影スポットを複数設置するとのこと。場所は改札内コンコースや2番線ホームなど。

「Hogalee氏デザイントレイン」概要

運行期間：2025年12月23日(火)〜2026年11月30日(月)予定

運行区間：東京パノラマライン（モノレール浜松町駅〜羽田空港第2ターミナル駅）

使用車両：10000形（10021編成）

作品タイトル：Chiral（キラル）

【主な装飾場所】

・車体側面（海側・山側各3か所）

・車内壁面（各車両）

・まど上車内ポスター

羽田空港への移動中、ふと窓の外や車内に目を向ければ、そこには現代アートの世界が広がっています。

次の旅行や出張の際は、ぜひこの特別な列車を探してみてはいかがでしょうか。

（画像：東京モノレール）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）