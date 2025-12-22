50代の女性理事から“強制わいせつ”で訴えられた男性アイドル、嫌疑なしで不起訴に「“した”と断定するのは難しい」

前所属事務所SPIREエンターテインメントの50代女性理事A氏から強制わいせつの疑いをかけられていたK-POPボーイズグループOMEGA X（オメガエックス）のメンバー、フィチャンの嫌疑が晴れた。

【画像】K-POPアイドルに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間

韓国では最近、ソウル東部地検が12月11日付で、フィチャンに対して強制わいせつの「嫌疑なし」として不起訴処分を下していたことがわかった。

検察は不起訴決定書で、「告訴人（A氏）が提出したCCTV映像は全体の原本ではなく、6秒、9秒、11秒分に編集されたファイルにすぎない。当該映像だけで被疑者（フィチャン）が告訴人に強制的にわいせつ行為をしたと断定するのは難しい」と判断した。

また検察は、捜査過程で告訴人側に対し、編集された映像ではなく全体の原本の提出を求めたものの、告訴人が応じなかった点にも触れた。さらに、編集を行ったとされる職員についても「主要参考人であるにもかかわらず、複数回の出席要請に応じなかった」と説明している。

検察は当時の状況についても踏み込み、「告訴人がOMEGA Xのメンバーに対して相当に重い水準の暴言や罵倒を行っており、メンバーらが心理的に萎縮していた状況が認められる」と指摘した。そのうえで、CCTVの内容を確認しても「告訴人の要求や圧力に従って行動した可能性を排除できない」とし、これをもってわいせつ行為とみなすのは難しい、と結論づけた。

フィチャン（写真提供＝OSEN）

一連の騒動は2022年まで遡る。同年11月、OMEGA Xは記者会見を開き、A氏からセクハラを受けていたことを涙ながらに訴えた。メンバーたちは「練習後に呼び出して酒を飲ませ、セクハラ発言をし、太ももや手に触れたり、顔を近づけたりするなど、常習的にセクハラがあった」と証言している。2023年8月には、OMEGA XメンバーがA氏を告訴した。

警察は、A氏がメンバー6人に対して強制わいせつを行った容疑が認められるとして、起訴意見で検察に送致した状態だ。これに対し、2024年3月にはSPIREエンターテインメント側が「OMEGA X強制わいせつ事件」記者会見を行い、映像も公開しながら、むしろA氏がフィチャンから強制わいせつを受けたと主張。A氏はフィチャンを告訴した。

フィチャンもA氏を強制わいせつで告訴したが、警察は不送致と判断している。ただ、今回の検察判断によって「フィチャンがA氏に強制わいせつをした」とする疑いについても、改めて嫌疑が晴れた形となった。

フィチャンは12月16日に放送された『事件班長』に出演し、事件当日の状況を「2人きりで残された場で、暴言や脅しが続き、拒否したにもかかわらず身体的接触を強要された。とても怖く、屈辱的で、逃げるようにその場を離れた」と説明した。さらに相手が自らを「母親」と呼び、愛情表現を強要したうえで、「芸能界を辞めたいのか」という言葉を繰り返したとも述べ、「正直、嫌悪感を覚えた」と表現している。

OMEGA X（写真提供＝OSEN）

なおA氏は、強制わいせつの疑いに加え、メンバーへの暴行容疑でも追及されている。2022年10月ごろ、OMEGA Xのロサンゼルスツアー公演直後にメンバーのジェハンに暴行を加えたとして、今年7月の1審で罰金50万ウォン（約5万円）の判決を受けた。A氏は「訓戒しただけだ」として控訴している。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）