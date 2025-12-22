全国の小中学生を対象にした体力テストの結果がこのほど公表された。調査の結果、山形県では、小学５年生の男女、中学２年生の男女、全ての調査対象で２年ぶりに全国平均を上回ったことが分かった。

コロナ禍以降、全国的に子どもたちの体力低下が報告されている中、山形県は全国と比べても戻り幅が大きいことが報告されている。

何が要因となっているのか？好結果に繋がっていると考えられる理由などを県教育局の担当者に聞いた。

■調査概要と各種目の合計点

◎調査概要

調査期間：今年４月～７月

対象：全国の小学５年生・中学２年生 約１万４０００人

運動項目：「握力」、「上体起こし」、「長座体前屈」、「反復横とび」「２０メートルシャトルラン」、「５０メートル走」、「立ち幅とび」、「ボール投げ」の８種目。

※中学生は持久走か２０メートルシャトランのどちらかを選択

山形県の各種目の合計点は、小学５年生男子が５３．８０（＋０．７７）、女子が５５．３５（＋１．３７）中学２年生男子が４３．０１（＋０．９５）、女子が４８．３０（＋０．８４）となり、全ての調査対象で２年ぶりに全国平均を上回った。

※（全国との差）

特に、中学２年生男子は２００９年以来、全ての種目で全国平均を上回ったほか、調査開始以降、最も高い数値に。

県教育委員会では、「対策会議の内容を各学校に共有するなど、学校と連携した取り組みが結果に繋がったのではないか」とコメントしている。

■共有されている内容とは？

では、いったい、どのような内容が共有されているのか？県の担当者を直撃すると⋯

◎情報共有の有機的サイクル

山形県では、地区ごとに「体力向上対策会議」というものを開催している。これは、大学の有識者などを招いて体力テストの結果を分析し、その結果を各学校にフィードバックするというもの。

県内の各学校はこの情報をもとに、体育授業の工夫や、「１学校１取組み」など、学校全体で取組みの改善を推進しているそう。

各学校が行った”好事例”には、こんなユニークなものも！

■学校のグラウンドに "ある" 工夫が

◎こどもたちの運動意欲を引き出す工夫

ある学校の事例。学校のグラウンドに白い線を引くことで、子ども達の運動促進をはかることに成功した事例があるらしい。

具体的には、短距離やリレーのコースを引く。ドッチボールのコートを引く。すると、こどもたちが、その線を活用して、自発的に遊ぶようになったというのだ。

こういった体を動かしたくなる工夫の積み重ねなどが、好結果につながったのではないかと担当者は分析している。

県教育委員会では、引き続き、学校と連携して児童生徒の体力・運動能力向上に取り組んでいきたいとしている。